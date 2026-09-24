T-Rex vs Halcones: Clásico coahuilense por la cima de la Liga TDP

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    T-Rex vs Halcones: Clásico coahuilense por la cima de la Liga TDP
    T-Rex vuelve a Ramos Arizpe después de remontar un 2-0 para vencer 4-2 a Fut Car de Lerdo. FOTOS: HALCONES Y T-REX

El partido será en el Gimnasio Municipal de Ramos Arizpe, con entrada gratuita y transmisión de VCR Streaming

La rivalidad entre Ramos Arizpe y Saltillo volverá a trasladarse a la cancha este viernes, cuando los T-Rex de Ramos Arizpe reciban a los Halcones de Saltillo en uno de los encuentros que acaparan la atención de la Jornada 4 del Grupo 17 de la Liga TDP MX.

El partido está programado para las 19:00 horas en el Gimnasio Municipal de Ramos Arizpe, donde los aficionados podrán ingresar de manera gratuita para presenciar un nuevo capítulo de este duelo regional.

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Los Halcones llegan con paso perfecto después de tres jornadas. El conjunto saltillense suma nueve puntos de nueve posibles y ha encontrado regularidad tanto en casa como fuera de ella, por lo que ahora tendrá una prueba distinta al salir de su cancha para enfrentar a uno de sus rivales de la Región Sureste.

Del otro lado, los T-Rex marchan con seis unidades, producto de dos triunfos y una derrota. El inicio no fue sencillo para el conjunto de Ramos Arizpe, que cayó 2-1 ante Cadereyta en la primera jornada, pero respondió con dos victorias consecutivas.

La más reciente tuvo un ingrediente especial. Los T-Rex remontaron como visitantes un marcador de 2-0 ante Fut Car de Lerdo y terminaron imponiéndose 4-2, resultado que les permitió llegar al clásico con confianza y con una ofensiva que ya mostró capacidad para reaccionar ante escenarios adversos.

Por ello, el encuentro también representa una oportunidad para que los locales se acerquen a los Halcones en la clasificación. Una victoria de T-Rex les permitiría llegar a nueve puntos y meter presión en la parte alta del Grupo 17, mientras que los saltillenses buscarán conservar su marcha perfecta.

Además de los puntos en juego, el encuentro tiene antecedentes recientes que alimentan la rivalidad entre ambos clubes.

En septiembre de 2025, T-Rex y Halcones se enfrentaron en la Jornada 4 y protagonizaron un partido que terminó 0-0 después de los 90 minutos. La definición se trasladó a los penales, donde el conjunto de Ramos Arizpe se impuso 4-2 para quedarse con el punto extra.

Ahora, la historia vuelve a comenzar desde cero, aunque con aquel antecedente todavía presente. T-Rex regresa a casa después de conseguir una remontada como visitante, mientras Halcones buscará mantener su paso perfecto en el torneo.

El duelo está programado para este viernes 25 de septiembre a las 19:00 horas en el Gimnasio Municipal de Ramos Arizpe, con entrada gratuita para los aficionados.

Quienes no puedan acudir al inmueble también tendrán la posibilidad de seguir el partido a distancia, pues la transmisión en vivo estará a cargo de VCR Streaming a través de su página oficial de Facebook.

Así, el clásico coahuilense tendrá puntos importantes en juego, un antecedente reciente y dos equipos que llegan ubicados en la parte alta del Grupo 17.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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