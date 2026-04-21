Helinho exhibe mensajes racistas tras su expulsión en el América vs Toluca

La sanción deportiva impuesta por la Comisión Disciplinaria de la Liga MX a Hélio Júnio Nunes de Castro, conocido como Helinho, quedó relegada a un segundo plano tras la reacción del propio jugador. El atacante del Deportivo Toluca Fútbol Club denunció públicamente haber sido objeto de comentarios racistas en redes sociales luego del partido frente al Club América. El castigo, que contempla tres encuentros de suspensión y una multa económica, fue consecuencia de su expulsión en los minutos finales del encuentro disputado en el Estadio Banorte, donde Toluca cayó 2-1. En ese cierre, Helinho protagonizó un altercado con Alejandro Zendejas que derivó en una serie de empujones y golpes entre jugadores de ambos equipos.

Horas después, el futbolista brasileño utilizó su cuenta de Instagram para compartir un video en el que exhibe mensajes ofensivos recibidos tras el partido. En su publicación, señaló que el racismo no puede interpretarse como una opinión y advirtió sobre el impacto de este tipo de expresiones, tanto en el ámbito deportivo como fuera de él.

Instagram

“El racismo no es una opinión, es violencia”, expresó el jugador, quien también subrayó que los comentarios difundidos en sus redes sociales buscan deshumanizar y perpetuar estigmas. Añadió que el silencio frente a estas conductas contribuye a que se mantengan vigentes. Un cierre de partido marcado por la tensión El encuentro estuvo cargado de fricción en su tramo final. Fue al minuto 90 cuando Helinho cometió una falta sin balón que derivó en su expulsión. A partir de ese momento, la confrontación escaló dentro del campo y continuó en los accesos hacia los vestidores. Imágenes difundidas en redes sociales muestran distintos momentos del altercado, incluyendo intentos de confrontación entre jugadores, entre ellos el delantero Henry Martín. También se observa al atacante del Toluca encarar a un sector de la grada mientras se dirigía al túnel, en medio de gritos que incluyeron expresiones de carácter racial. Ese episodio se convirtió en uno de los puntos más delicados de la noche, al evidenciar cómo la tensión deportiva puede trasladarse a conductas discriminatorias desde las tribunas y el entorno digital.

Llamado a no normalizar Tras la difusión del video, los mensajes ofensivos no han cesado, según el propio jugador. En su pronunciamiento, Helinho hizo un llamado a quienes siguen el futbol a adoptar una postura activa frente a este tipo de আচitudes. El brasileño planteó que la denuncia y la visibilización son herramientas necesarias para frenar la normalización del racismo. Señaló que el respeto debe ser un mínimo en cualquier espacio, incluido el deportivo, y que la responsabilidad no recae únicamente en quienes son víctimas directas, sino también en quienes observan y deciden no intervenir.

El caso abre nuevamente la discusión sobre el papel de las autoridades, los clubes y la afición ante episodios de discriminación, en un contexto donde las sanciones deportivas conviven con problemáticas sociales más amplias.

Publicidad