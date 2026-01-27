Henry Martín y Kevin Álvarez serían los próximos refuerzos del Cruz Azul para el Clausura 2026

Cruz Azul ha generado nuevamente expectativa entre su afición y analistas del mercado de fichajes al surgir versiones que colocan a Henry Martín y Kevin Álvarez, ambos del América, como posibles refuerzos para el Torneo Clausura 2026.

Según información de Azteca Deportes, el conjunto cementero habría puesto los ojos en Henry Martín para reforzar su línea ofensiva tras la salida de Ángel Sepúlveda y la negativa del fichaje de Miguel Borja, quien terminó en el futbol de los Emiratos Árabes Unidos con el Al-Wasl.

En ese contexto, Martín aparece como la opción mexicana para ocupar el puesto de “9” en La Máquina, si bien su continuidad está influida por recientes lesiones y falta de actividad.

TE PUEDE INTERESAR: Fallece José Guadalupe Chávez Baeza, primer jugador firmado por Saraperos de Saltillo

El interés por Kevin Álvarez surgiría como una alternativa en la lateral derecha en caso de que se dé la venta o salida de Jorge Sánchez al futbol europeo, aunque su incorporación dependería de cómo se muevan las otras piezas en la plantilla cementera.