Henry Martín y Kevin Álvarez serían los próximos refuerzos del Cruz Azul para el Clausura 2026
Los nombres de ambos jugadores del América, han comenzado a circular como opciones que analiza La Máquina en el mercado de fichajes, ante la baja de Ángel Sepúlveda y la posible salida de Jorge Sánchez
Cruz Azul ha generado nuevamente expectativa entre su afición y analistas del mercado de fichajes al surgir versiones que colocan a Henry Martín y Kevin Álvarez, ambos del América, como posibles refuerzos para el Torneo Clausura 2026.
Según información de Azteca Deportes, el conjunto cementero habría puesto los ojos en Henry Martín para reforzar su línea ofensiva tras la salida de Ángel Sepúlveda y la negativa del fichaje de Miguel Borja, quien terminó en el futbol de los Emiratos Árabes Unidos con el Al-Wasl.
En ese contexto, Martín aparece como la opción mexicana para ocupar el puesto de “9” en La Máquina, si bien su continuidad está influida por recientes lesiones y falta de actividad.
El interés por Kevin Álvarez surgiría como una alternativa en la lateral derecha en caso de que se dé la venta o salida de Jorge Sánchez al futbol europeo, aunque su incorporación dependería de cómo se muevan las otras piezas en la plantilla cementera.
A pesar de la circulación de estos rumores y la imagen difundida en redes que asocia a ambos futbolistas con un posible traspaso, fuentes cercanas a la directiva de Cruz Azul han señalado que no existe, hasta ahora, una negociación concreta ni interés formal por fichar a Henry Martín ni a Kevin Álvarez.
Versiones directas desde el entorno azulcrema asegurarían que ambos jugadores permanecen en el América y que la idea de reforzar al rival con figuras de Coapa no está en los planes en este momento.
Por ahora, Cruz Azul sigue en búsqueda de refuerzos para fortalecer su plantilla de cara al Clausura 2026, con la delantera y una posible incorporación defensiva como prioridades, pero los nombres ligados a Coapa —como Martín y Álvarez— siguen como rumores sin confirmación oficial.