Tragedia del PAOK, posible nuevo equipo de Jorge Sánchez: mueren 7 aficionados rumbo a Lyon para duelo de Europa League

Siete aficionados del PAOK de Salónica, uno de los clubes más representativos del fútbol griego, fallecieron este martes en un accidente de tráfico en Rumanía cuando viajaban hacia Francia para presenciar el partido de Europa League ante el Olympique Lyonnais. El siniestro se produjo en la comarca de Timis, en el oeste de Rumanía, cuando el minibús que transportaba a los seguidores colisionó con un camión cisterna y otro vehículo tras intentar una maniobra de adelantamiento, según las autoridades rumanas. Las primeras investigaciones señalan que en el minibús, que iba con más pasajeros de los permitidos, viajaban diez aficionados, de los cuales siete perdieron la vida y otras tres personas resultaron heridas, siendo trasladadas a hospitales de la zona. TE PUEDE INTERESAR: Fallece José Guadalupe Chávez Baeza, primer jugador firmado por Saraperos de Saltillo

Las difíciles condiciones meteorológicas impidieron la asistencia aérea de emergencia al lugar del accidente. El club PAOK emitió un comunicado oficial expresando su profundo pesar por la “tragedia indescriptible” que ha golpeado a la “familia” del equipo helénico, acompañando a las familias de las víctimas y garantizando apoyo a los heridos. El primer ministro Kyriakos Mitsotakis también expresó sus condolencias y aseguró la coordinación del gobierno con las autoridades locales para brindar asistencia. Olympique Lyonnais anunció que rendirá homenaje a los aficionados durante el encuentro en el Groupama Stadium.

Este accidente se da en un contexto delicado para el PAOK, que compite tanto en su liga local como en la Europa League, donde ocupa posiciones que le permiten luchar por avanzar en la competición europea. Tragedia en el PAOK, en medio de las negociaciones por el mexicano Jorge Sánchez En paralelo al doloroso incidente, en el mercado de transferencias continúa el interés concreto del PAOK por el lateral mexicano Jorge Sánchez, quien milita actualmente en Cruz Azul de la Liga MX. Diversos reportes señalan que el club griego ha intensificado las negociaciones en las últimas horas para presentar una nueva oferta formal, con cifras que podrían rondar los 4 millones de euros más bonos, con el objetivo de convencer a Cruz Azul de dejar partir al defensor derecho mexicano.