Hijos de exfutbolistas destacan en la Selección Mexicana Sub-17 rumbo al Mundial 2025

La Selección Mexicana Sub-17 ha despertado gran expectativa tras darse a conocer la lista de convocados rumbo al Mundial de la especialidad, y no solo por el talento que reúne, sino por el detalle que más ha llamado la atención: varios de los jóvenes seleccionados son hijos de exfutbolistas que marcaron época en México.

UNA NUEVA GENERACIÓN CON HERENCIA FUTBOLERA

Entre los nombres que más han dado de qué hablar destaca Lucca Vuoso, hijo del histórico delantero Vicente Matías Vuoso, quien brilló con clubes como Santos Laguna y América.

El joven atacante ha mostrado condiciones prometedoras en fuerzas básicas y fue incluido en la convocatoria del técnico Carlos Cariño.

Otro apellido que resalta es el de Aldo de Nigris, quien sigue los pasos de la dinastía regiomontana encabezada por su padre y tíos futbolistas.