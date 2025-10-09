Hijos de exfutbolistas destacan en la Selección Mexicana Sub-17 rumbo al Mundial 2025

Fútbol
/ 9 octubre 2025
    Hijos de exfutbolistas destacan en la Selección Mexicana Sub-17 rumbo al Mundial 2025
    Los hijos de exfutbolistas como Matías Vuoso y Aldo de Nigris encabezan la nueva generación Sub-17 de México rumbo al Mundial de Qatar 2025. FOTO: ESPECIAL

La convocatoria para el Mundial Sub-17 de Qatar 2025 sorprendió al incluir a varios hijos de exjugadores profesionales que buscan escribir su propia historia con la camiseta del Tri

La Selección Mexicana Sub-17 ha despertado gran expectativa tras darse a conocer la lista de convocados rumbo al Mundial de la especialidad, y no solo por el talento que reúne, sino por el detalle que más ha llamado la atención: varios de los jóvenes seleccionados son hijos de exfutbolistas que marcaron época en México.

UNA NUEVA GENERACIÓN CON HERENCIA FUTBOLERA

Entre los nombres que más han dado de qué hablar destaca Lucca Vuoso, hijo del histórico delantero Vicente Matías Vuoso, quien brilló con clubes como Santos Laguna y América.

El joven atacante ha mostrado condiciones prometedoras en fuerzas básicas y fue incluido en la convocatoria del técnico Carlos Cariño.

TE PUEDE INTERESAR: Isaac del Toro gana el Gran Piemonte 2025 y suma otro triunfo histórico para México

Otro apellido que resalta es el de Aldo de Nigris, quien sigue los pasos de la dinastía regiomontana encabezada por su padre y tíos futbolistas.

También aparecen Máximo Reyes y Abdón Turrubiates, descendientes de exjugadores con pasado en la Liga MX, lo que refuerza el sello familiar que distingue a esta generación Sub-17.

EL PLAN DE CARLOS CARIÑO

El entrenador nacional Carlos Cariño ha dejado claro que la convocatoria responde al rendimiento mostrado en el terreno de juego y no únicamente a los apellidos.

En declaraciones recientes, señaló que busca “una mezcla de herencia, trabajo y proyección”, además de mantener abierta la puerta para nuevos llamados conforme avance la preparación rumbo a Qatar 2025.

La idea, según el estratega, es conformar un grupo equilibrado entre futbolistas con linaje futbolero y otros surgidos de academias que han destacado por su rendimiento constante.

ENTRE EL LEGADO Y LA PRESIÓN

Tener un apellido reconocido puede abrir puertas, pero también añadir presión. Los hijos de exjugadores cargan con la expectativa de igualar o superar las hazañas de sus padres, en un entorno donde las comparaciones son inevitables.

Sin embargo, la experiencia familiar puede servirles como guía en su proceso formativo y en el manejo mediático que implica representar al Tri.

EL RETO DE UNA NUEVA ERA

México buscará regresar al protagonismo mundial en la categoría Sub-17, luego de varios años sin replicar los éxitos de 2005 y 2011.

Con apellidos ilustres, una generación talentosa y el liderazgo de Cariño, la nueva camada del Tri Sub-17 apuesta por combinar herencia y mérito propio para devolverle al país su lugar entre las potencias juveniles.

Temas


Convocatoria
Futbol
resultados

Localizaciones


Torreón

Organizaciones


Santos Laguna
Selección Mexicana De Futbol

true

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
‘La Mera Mera’ es una tarjeta que otorga el gobierno de Coahuila, en manos de Manolo Jiménez, que busca brindar apoyo a las familias de escasos recursos.

¿Habrá nueva etapa de registro para tramitar la tarjeta ‘La Mera Mera’ en Coahuila? Esto se sabe
Morena expulsó al exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, tras ser acusado de presuntos vínculos con el crimen organizado y enfrentar procesos judiciales por delitos como secuestro agravado y delincuencia organizada

Luisa María Alcalde confirma expulsión de Morena de Hernán Bermúdez Requena
Esperan que en lo que resta del año siga aumentando el porcentaje de cumplimiento de ciudadanos.

Avanza recaudación por placas a un 53% en Coahuila; supera 2 mil millones de pesos
Lex Ashton ejecutó un ataque armado en el CCH Sur de la UNAM contra uno de sus compañeros, provocándole la muerte, el pasado 22 de septiembre.

Fiscalía de CDMX detiene a Lex Ashton por homicidio en CCH Sur; estaba hospitalizado
Este modelo busca garantizar transparencia, equidad y acceso real a una vivienda digna

Conavi anuncia tercera etapa del registro para la Vivienda del Bienestar 2025: fechas, módulos y requisitos
El periodista Carlos Jiménez difundió fotografías de los presuntos responsables del asesinato de Fede Dorcaz.

Publican FOTOS de presuntos asesinos de Fede Dorcaz, miembro del programa Hoy
LeBron James anunció su participación en una campaña para una marca de coñac y todo mundo pensó que reunió a la prensa para anunciar que se va.

Demanda aficionado a LeBron por causarle daño psicológico al no retirarse del basquetbol
Los críticos, sin embargo, señalan acciones como el bombardeo de instalaciones nucleares iraníes en junio , las reflexiones sobre arrebatarle Groenlandia a Dinamarca y el cambio de nombre del Departamento de Defensa al Departamento de Guerra como razones por las que no debería haber sido considerado para el codiciado premio.

¿Por qué Trump no recibió el Premio Nobel de la Paz por el acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamás?