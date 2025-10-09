Hijos de exfutbolistas destacan en la Selección Mexicana Sub-17 rumbo al Mundial 2025
La convocatoria para el Mundial Sub-17 de Qatar 2025 sorprendió al incluir a varios hijos de exjugadores profesionales que buscan escribir su propia historia con la camiseta del Tri
La Selección Mexicana Sub-17 ha despertado gran expectativa tras darse a conocer la lista de convocados rumbo al Mundial de la especialidad, y no solo por el talento que reúne, sino por el detalle que más ha llamado la atención: varios de los jóvenes seleccionados son hijos de exfutbolistas que marcaron época en México.
UNA NUEVA GENERACIÓN CON HERENCIA FUTBOLERA
Entre los nombres que más han dado de qué hablar destaca Lucca Vuoso, hijo del histórico delantero Vicente Matías Vuoso, quien brilló con clubes como Santos Laguna y América.
El joven atacante ha mostrado condiciones prometedoras en fuerzas básicas y fue incluido en la convocatoria del técnico Carlos Cariño.
Otro apellido que resalta es el de Aldo de Nigris, quien sigue los pasos de la dinastía regiomontana encabezada por su padre y tíos futbolistas.
También aparecen Máximo Reyes y Abdón Turrubiates, descendientes de exjugadores con pasado en la Liga MX, lo que refuerza el sello familiar que distingue a esta generación Sub-17.
EL PLAN DE CARLOS CARIÑO
El entrenador nacional Carlos Cariño ha dejado claro que la convocatoria responde al rendimiento mostrado en el terreno de juego y no únicamente a los apellidos.
En declaraciones recientes, señaló que busca “una mezcla de herencia, trabajo y proyección”, además de mantener abierta la puerta para nuevos llamados conforme avance la preparación rumbo a Qatar 2025.
La idea, según el estratega, es conformar un grupo equilibrado entre futbolistas con linaje futbolero y otros surgidos de academias que han destacado por su rendimiento constante.
ENTRE EL LEGADO Y LA PRESIÓN
Tener un apellido reconocido puede abrir puertas, pero también añadir presión. Los hijos de exjugadores cargan con la expectativa de igualar o superar las hazañas de sus padres, en un entorno donde las comparaciones son inevitables.
Sin embargo, la experiencia familiar puede servirles como guía en su proceso formativo y en el manejo mediático que implica representar al Tri.
EL RETO DE UNA NUEVA ERA
México buscará regresar al protagonismo mundial en la categoría Sub-17, luego de varios años sin replicar los éxitos de 2005 y 2011.
Con apellidos ilustres, una generación talentosa y el liderazgo de Cariño, la nueva camada del Tri Sub-17 apuesta por combinar herencia y mérito propio para devolverle al país su lugar entre las potencias juveniles.