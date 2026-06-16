¡Histórico Mbappé! El récord que rompió en el triunfo de Francia sobre Senegal

Francia no necesitó brillar durante los 90 minutos para mandar un mensaje de autoridad en su debut dentro del Mundial 2026. Le bastó con resistir, ajustar y entregarle la noche a Kylian Mbappé, quien apareció en los momentos de mayor peso para guiar el triunfo 3-1 sobre Senegal en el New York/New Jersey Stadium, dentro de la actividad del Grupo I. El arranque fue incómodo para los subcampeones del mundo. Senegal salió con valentía, intensidad y memoria histórica, dispuesto a repetir aquella sacudida de Corea-Japón 2002, cuando venció 1-0 a Francia en el partido inaugural y firmó una de las sorpresas más recordadas de la Copa del Mundo.

Esta vez, los Leones de la Teranga también hicieron daño en el primer tiempo, con aproximaciones de Nicolas Jackson e Ismaila Sarr que pusieron en alerta a la zaga francesa. Francia tuvo posesión, pero no profundidad. Durante varios pasajes, el equipo de Didier Deschamps lució espeso, sin claridad para romper el bloque africano y con Mbappé obligado a retroceder para entrar en contacto con el balón. Senegal, en cambio, encontró espacios en transición y por momentos pareció más cerca de abrir el marcador. Pero el partido cambió en el complemento. Francia adelantó líneas, Michael Olise comenzó a pesar entre líneas y el ataque europeo encontró el ritmo que no había tenido antes del descanso. Al minuto 66, Olise filtró un pase preciso para Mbappé, quien definió con frialdad y rompió el cero en una acción que también lo colocó a la altura de Olivier Giroud como máximo goleador histórico de la Selección Francesa. El golpe desarmó a Senegal. Francia, ya con espacios, olió sangre. Bradley Barcola, ingresado desde el banquillo, amplió la ventaja con una definición fina después de una transición bien conducida por Adrien Rabiot, confirmando la profundidad de un plantel que no sólo depende de sus titulares para resolver partidos grandes. La noche, sin embargo, todavía le guardaba una escena más a Mbappé. En el tiempo agregado, el capitán francés sacó un disparo potente de larga distancia para firmar su doblete, llegar a 58 goles con su selección y superar a Giroud como el máximo anotador histórico de Francia. Fue el sello perfecto para una actuación que empezó discreta y terminó con etiqueta de récord.

Senegal encontró premio en el cierre con el gol de Ibrahim Mbaye, apenas suficiente para maquillar una derrota que no reflejó del todo el buen primer tiempo africano, pero sí la contundencia francesa en la segunda mitad. El conjunto senegalés compitió, incomodó y dejó señales de peligro para lo que resta del Grupo I, aunque pagó caro cada desconcentración ante una de las ofensivas más temibles del torneo. Con el 3-1, Francia arrancó con tres puntos, diferencia positiva y una declaración fuerte en el Mundial 2026: puede sufrir, puede tardar en encontrar caminos, pero tiene a Mbappé en una dimensión histórica. Senegal, por su parte, quedó obligado a reaccionar en sus próximos compromisos si quiere mantenerse con vida en una zona que también integran Irak y Noruega.

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