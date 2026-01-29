Saltillo Soccer vuelve al Estadio Olímpico para medirse a Real San Cosme: fecha, hora y dónde ver

Saltillo Soccer regresa a la competencia este fin de semana y lo hará frente a su gente. Tras una breve pausa en el calendario, el equipo saltillense volverá a la acción este sábado 31 de enero, cuando reciba a Real San Cosme en el Estadio Olímpico, en duelo correspondiente a la jornada 18 del torneo.

El encuentro está programado para las 16:00 horas y podrá seguirse también a través de la señal de Multimedios Canal 6.3, una opción para quienes no puedan acudir al inmueble ubicado al oriente de la ciudad. Para el conjunto local, el partido representa una oportunidad de retomar ritmo y sostener el paso mostrado en la primera parte de la campaña.

Saltillo Soccer llega a esta jornada con 16 partidos disputados, de los cuales ha ganado 10, empatado tres y perdido otros tres, números que lo mantienen en la parte alta de la tabla con 35 puntos. En el rubro ofensivo, el equipo ha marcado 47 goles, mientras que en defensa ha recibido 24, cifras que reflejan equilibrio en ambas áreas.