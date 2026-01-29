Saltillo Soccer vuelve al Estadio Olímpico para medirse a Real San Cosme: fecha, hora y dónde ver

Vuelven a la actividad con la meta de imponer condiciones en casa, en un duelo donde buscará controlar el ritmo del juego, aprovechar su producción ofensiva y sumar puntos clave

Saltillo Soccer regresa a la competencia este fin de semana y lo hará frente a su gente. Tras una breve pausa en el calendario, el equipo saltillense volverá a la acción este sábado 31 de enero, cuando reciba a Real San Cosme en el Estadio Olímpico, en duelo correspondiente a la jornada 18 del torneo.

El encuentro está programado para las 16:00 horas y podrá seguirse también a través de la señal de Multimedios Canal 6.3, una opción para quienes no puedan acudir al inmueble ubicado al oriente de la ciudad. Para el conjunto local, el partido representa una oportunidad de retomar ritmo y sostener el paso mostrado en la primera parte de la campaña.

Saltillo Soccer llega a esta jornada con 16 partidos disputados, de los cuales ha ganado 10, empatado tres y perdido otros tres, números que lo mantienen en la parte alta de la tabla con 35 puntos. En el rubro ofensivo, el equipo ha marcado 47 goles, mientras que en defensa ha recibido 24, cifras que reflejan equilibrio en ambas áreas.

Del otro lado estará Real San Cosme, que ha tenido un torneo más complicado. El conjunto visitante suma 17 encuentros jugados, con tres triunfos, cuatro empates y 10 derrotas, acumulando 15 unidades. En cuanto a goles, registra 17 a favor y 37 en contra, datos que muestran las dificultades que ha enfrentado a lo largo del certamen.

Más allá de las estadísticas, el duelo representa para Saltillo Soccer la posibilidad de consolidar su posición y aprovechar la localía en un momento clave del campeonato. El cuerpo técnico ha trabajado durante la semana en ajustes tácticos y en la recuperación física del plantel, con la intención de mantener regularidad en esta segunda vuelta.

El regreso al Estadio Olímpico también significa un reencuentro con la afición, que ha acompañado al equipo en casa y que este sábado tendrá una nueva cita con el futbol local. Con la jornada 18 en puerta, Saltillo Soccer vuelve al campo con la mira puesta en sumar y seguir avanzando en el torneo.

