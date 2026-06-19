Infantino cruza Norteamérica en jet privado: ¿cuántos kilómetros ha recorrido en el Mundial 2026?

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    Infantino cruza Norteamérica en jet privado: ¿cuántos kilómetros ha recorrido en el Mundial 2026?
    Infantino hace su propio Mundial: más de 16 mil kilómetros para ver partidos en tres países. FOTO: AP

El presidente de la FIFA ha recorrido una ruta maratónica entre México, Estados Unidos y Canadá durante los primeros días del Mundial 2026

El Mundial 2026 no sólo se está jugando en la cancha. Mientras las selecciones recorren miles de kilómetros entre sedes, Gianni Infantino también ha armado su propio calendario extremo para estar presente en la mayor cantidad posible de partidos durante la primera Copa del Mundo organizada por tres países.

El presidente de la FIFA se ha convertido en uno de los protagonistas fuera del campo por la ruta que ha seguido desde la inauguración del torneo en el Estadio Ciudad de México, donde México venció a Sudáfrica en el primer partido de la competencia.

Infantino ha recorrido alrededor de 16 mil kilómetros en la primera semana del Mundial 2026, principalmente en avión privado, para trasladarse entre distintas sedes de México, Estados Unidos y Canadá.

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Su agenda incluyó paradas en Ciudad de México, Guadalajara, Los Ángeles, San Francisco, Vancouver, Miami, Kansas City y Houston.

La cifra dimensiona el reto logístico de este Mundial, el más grande en la historia, con 48 selecciones, 104 partidos y 16 ciudades sede repartidas en tres países.

A diferencia de Qatar 2022, donde los traslados eran cortos y casi todos los estadios estaban concentrados en una misma zona, la edición de 2026 obliga a cruzar fronteras, husos horarios y enormes distancias.

Infantino ha buscado estar en los escenarios principales del torneo, desde la apertura en territorio mexicano hasta partidos de alto perfil en Estados Unidos y Canadá.

Sin embargo, su recorrido también ha generado críticas por el uso de jet privado en una Copa del Mundo que ya ha sido señalada por organizaciones ambientales como una de las más contaminantes por el volumen de vuelos necesarios para equipos, aficionados, directivos y logística.

El contraste ha llamado la atención: mientras la FIFA presume el carácter global e inclusivo del nuevo formato, el calendario también expone el costo operativo de llevar el Mundial a una escala nunca antes vista.

La distancia entre sedes, la movilidad de los equipos y los traslados de los dirigentes forman parte de una discusión que acompaña al torneo desde antes de que rodara el balón.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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