¡Infierno Rojo! Toluca elimina al LA Galaxy y avanza en la Concachampions

Toluca confirmó su candidatura en la Concachampions 2026 y firmó una noche redonda en territorio estadounidense. Los Diablos Rojos vencieron 3-0 al LA Galaxy en el duelo de Vuelta de los Cuartos de Final, disputado en el Dignity Health Sports Park de Carson, California, y con ello cerraron la eliminatoria con un sólido marcador global de 7-2 para instalarse en las Semifinales del torneo de la Concacaf. El equipo escarlata llegó a la cancha con ventaja tras el 4-2 conseguido en la Ida, en un partido celebrado en el Estadio Nemesio Díez y marcado por el triplete de Paulinho. Con ese colchón, el conjunto mexiquense manejó mejor la serie, supo resistir cualquier intento de presión del cuadro angelino y volvió a pegar en los momentos clave para terminar de liquidar la eliminatoria.

Desde temprano, Toluca dejó claro que no iba a especular. Jesús Gallardo abrió el marcador al minuto 10 y obligó al LA Galaxy a remar todavía más contracorriente. Después apareció de nuevo Paulinho, el gran nombre de la serie, con tantos al 58’ y 64’ para completar la victoria escarlata en la Vuelta y redondear una actuación dominante del club mexicano ante uno de los representantes más mediáticos de la MLS.

El impacto del delantero portugués fue total en la eliminatoria. Luego de firmar tres goles en la Ida, volvió a hacerse presente con un doblete en la Vuelta, por lo que terminó la serie con cinco anotaciones frente al Galaxy. Además, reportes de este miércoles lo colocan ya entre los máximos anotadores del certamen, reforzando su peso específico en el gran momento del Toluca. Más allá del marcador, el pase tiene un valor especial para la institución mexiquense. De acuerdo con reportes publicados tras el encuentro, Toluca regresó a unas Semifinales de la Concacaf por primera vez en 12 años, una señal clara del crecimiento competitivo del proyecto y de la autoridad con la que ha encarado esta edición del torneo regional. Ahora, el siguiente obstáculo para los Diablos Rojos será nada menos que el LAFC, club que un día antes dejó fuera a Cruz Azul para asegurar su lugar entre los cuatro mejores del torneo. De esta manera, Toluca volverá a tener un cruce México-Estados Unidos, pero ahora con el boleto a la Final en juego. En cuanto al calendario, la Concacaf tiene programadas las Semifinales de Ida entre el 28 y el 30 de abril de 2026, mientras que los partidos de Vuelta se jugarán entre el 5 y el 7 de mayo. La Final, por su parte, está fijada para el sábado 30 de mayo.

Para Toluca, el mensaje es claro: no solo avanzó, sino que lo hizo con autoridad, pegando en los dos partidos, imponiendo condiciones en la serie y mostrando una versión contundente en ataque. Tras un 4-2 en casa y un 3-0 como visitante, el cuadro rojo dejó fuera al Galaxy con un global que refleja la superioridad mostrada a lo largo de 180 minutos. La ilusión por volver a conquistar la región sigue intacta y, con Paulinho encendido y un equipo que llega en gran forma, los Diablos Rojos ya se meten de lleno a la conversación por el título de la Concachampions 2026.

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