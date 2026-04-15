¿Adiós al ídolo? El motivo por el cual André-Pierre Gignac no renovará contrato con Tigres

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Fútbol
/ 15 abril 2026
    ¿Adiós al ídolo? El motivo por el cual André-Pierre Gignac no renovará contrato con Tigres
    André-Pierre Gignac estaría cerca de poner fin a una era con Tigres, luego de los reportes que apuntan a que no renovará su contrato con el club felino. FOTO: MEXSPORT

Gignac estaría viviendo sus últimos meses como jugador de la UANL, luego de que se reportó que el delantero francés no renovará su contrato con el club felino al terminar el Clausura 2026

La etapa de André-Pierre Gignac con Tigres estaría cerca de llegar a su fin. De acuerdo con reportes difundidos este miércoles, el histórico delantero francés no renovaría su contrato con el conjunto regiomontano, vínculo que concluye al finalizar el actual semestre.

Hasta ahora, el club no ha hecho un anuncio oficial sobre su salida, pero distintos medios coinciden en que su continuidad luce cada vez más complicada.

Se informó que la directiva de Tigres incluso analiza la forma y el momento para comunicar la salida de una de las máximas figuras en la historia de la institución.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/alan-pulido-fuera-de-chivas-los-motivos-de-su-salida-oficial-del-rebano-en-el-clausura-2026-PG20043936

El futuro de Gignac seguía en análisis y que había pláticas para definir lo que viene para el atacante, asimismo que señaló que el club aguardaría para tomar una decisión definitiva según el cierre deportivo del equipo en el Clausura 2026 y en la Concacaf Champions Cup.

En cualquier escenario, todo apunta a que el ciclo de Gignac en Tigres está entrando a su última curva. El francés llegó al club en 2015 y se convirtió en el máximo goleador histórico de la institución.

Su contrato actual deriva de la renovación que firmó en febrero de 2021, cuando el propio club anunció una extensión por tres años más, acuerdo que lo mantuvo ligado a la escuadra universitaria hasta esta etapa final de su carrera.

Gignac ha tenido participación limitada en el Clausura 2026. Tras 14 jornadas, el francés acumulaba siete partidos, una titularidad, un gol y 198 minutos; en el torneo apenas había podido sumar un gol, después de un Apertura 2025 en el que también redujo su presencia sobre el campo.

NAHUEL GUZMÁN SÍ SE QUEDARÁ EN TIGRES

Mientras el futuro de Gignac se enfría, en Tigres también ya comenzaron a moverse otras piezas importantes. Este mismo día se reportó que Nahuel Guzmán sí continuará, ya sea por renovación automática o extensión hasta 2027, lo que refuerza la idea de que la directiva ya perfila decisiones puntuales sobre los emblemas de su época dorada.

Por ahora, la salida de André-Pierre Gignac de Tigres no ha sido oficializada por el club, así que la noticia debe leerse todavía como un escenario reportado por la prensa y no como un comunicado definitivo de la institución.

Aun así, de confirmarse, se trataría del cierre de una era para los felinos, marcada por goles, títulos y una huella imborrable en la historia reciente de la Liga MX.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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