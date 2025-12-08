Genoa vence al Udinese y confirma su repunte en la Serie A con Johan Vásquez

Fútbol
/ 8 diciembre 2025
    Genoa vence al Udinese y confirma su repunte en la Serie A con Johan Vásquez
    Johan Vásquez fue parte del esquema defensivo en un partido definido por la eficacia en momentos puntuales. FOTO: X

El resultado consolida su racha positiva bajo la dirección de Daniele De Rossi y le permite tomar distancia de la zona de descenso

El Genoa, con Johan Vásquez como uno de sus referentes defensivos, comienza a encontrar estabilidad en la Serie A tras un arranque complicado. El triunfo 2-1 ante Udinese como visitante, en la jornada 14, confirmó un cambio en la dinámica del equipo desde la llegada de Daniele De Rossi al banquillo. Con el nuevo técnico, el conjunto genovés ha sumado dos victorias en cuatro partidos, después de haber conseguido solo una en las nueve fechas anteriores bajo la conducción de Patrick Vieira.

El resultado en el Bluenergy Stadium tuvo un peso especial no solo por tratarse de un duelo fuera de casa, sino por su impacto directo en la tabla. En menos de mes y medio, el Genoa pasó de ocupar el último lugar a instalarse en la posición 15, con una racha de cuatro encuentros sin derrota (dos empates y dos triunfos) y una ventaja de cuatro puntos sobre la zona de descenso a la Serie B.

TE PUEDE INTERESAR: ¡MNF! ¿Cuál es la apuesta para el Eagles contra Chargers?

El partido se resolvió en detalles. Durante la primera mitad, el equipo visitante tuvo pocas aproximaciones, pero fue eficaz en la que resultó decisiva. Al minuto 34, una falta del arquero Maduka Okoye sobre Lorenzo Colombo dentro del área derivó en un penalti que Ruslan Malinovskiy transformó en gol. La ejecución fue correcta y silenció al público local, dando al Genoa una ventaja inesperada en un trámite parejo.

Para el complemento, Udinese adelantó líneas y asumió el control del balón. El Genoa optó por replegarse y proteger el resultado, una decisión que terminó por pasarle factura. Al 65’, Jakub Piotrowski igualó el marcador tras una llegada por la banda derecha y un pase rasante de Rui Modesto, que dejó al mediocampista en posición franca para definir.

El empate parecía abrir el camino para una posible remontada local, pero el encuentro dio un giro distinto. En una transición rápida, el Genoa encontró espacios. Caleb Ekuban desbordó por la izquierda y envió un centro al área que fue bien leído por Brooke Norton-Cuffy, quien apareció sin marca para marcar el 2-1 definitivo.

La victoria también sirvió como respuesta inmediata tras la reciente eliminación en la Coppa Italia, permitiendo al equipo recuperar confianza y sumar 14 puntos en el campeonato. En contraste, Udinese se estancó y quedó a cuatro unidades de su rival en la tabla, alejándose momentáneamente de la pelea por puestos europeos.

Con margen todavía limitado pero con señales claras de mejoría, el Genoa cierra la fecha con argumentos para pensar en una temporada menos tensa de lo que parecía semanas atrás, mientras Johan Vásquez y compañía consolidan un bloque que empieza a responder en momentos clave.

Temas


Futbol
Serie A
resultados

Localizaciones


Udine

Personajes


Johan Vásquez

Organizaciones


Genoa CFC

true

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El próximo año se tendrá la revisión del acuerdo comercial, Donald Trump ha adelantado que podría dejar que se extinga el acuerdo.

Ante revisión del T-MEC, Coahuila y NL están altamente expuestos: 90% de exportaciones van a EU
Expertos fiscalistas en la ciudad consideraron que las medidas anunciadas por el SAT son para cerrar el paso a las factureras.

Combatir a las factureras y erradicar la evasión fiscal, objetivos de las nuevas disposiciones del SAT para 2026
Trump amenaza a México con nuevos aranceles por la continua disputa del Tratado de Aguas en la frontera

Trump amenaza a México con nuevos aranceles por la continua disputa del Tratado de Aguas en la frontera
Mapa del Estadio Azteca en plataformas de reventa muestra boletos desde 63 mil hasta 927 mil pesos para el partido inaugural del Mundial 2026.

¡Impagables! Boletos del México vs Sudáfrica en el Mundial 2026 alcanzan hasta 927 mil pesos en reventa
Claudia Sheinbaum: la política que convirtió la moda en un mensaje cultural.

Los iconos del estilo 2025: Sheinbaum, Djokovic y Bad Bunny sorprenden en la lista más influyente del NYT
Señala que lo que prevé la ley es el mecanismo de concesión, no de apropiación privada del recurso.

‘Lean la Constitución’: Sheinbaum enfrenta al PAN por la Ley de Aguas
Operativos contra pirotecnia apuntan a comercios cerca de Colegio Civil, en Monterrey

Operativos contra pirotecnia apuntan a comercios cerca de Colegio Civil, en Monterrey

Legisladores detallaron que la acusación se basa en información relacionada con el tránsito de ferrotanques con presunto combustible de procedencia ilegal.

Van por Cabeza de Vaca: lo señalan por huachicol fiscal y exigen traerlo de EU