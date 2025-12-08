Genoa vence al Udinese y confirma su repunte en la Serie A con Johan Vásquez
El resultado consolida su racha positiva bajo la dirección de Daniele De Rossi y le permite tomar distancia de la zona de descenso
El Genoa, con Johan Vásquez como uno de sus referentes defensivos, comienza a encontrar estabilidad en la Serie A tras un arranque complicado. El triunfo 2-1 ante Udinese como visitante, en la jornada 14, confirmó un cambio en la dinámica del equipo desde la llegada de Daniele De Rossi al banquillo. Con el nuevo técnico, el conjunto genovés ha sumado dos victorias en cuatro partidos, después de haber conseguido solo una en las nueve fechas anteriores bajo la conducción de Patrick Vieira.
El resultado en el Bluenergy Stadium tuvo un peso especial no solo por tratarse de un duelo fuera de casa, sino por su impacto directo en la tabla. En menos de mes y medio, el Genoa pasó de ocupar el último lugar a instalarse en la posición 15, con una racha de cuatro encuentros sin derrota (dos empates y dos triunfos) y una ventaja de cuatro puntos sobre la zona de descenso a la Serie B.
El partido se resolvió en detalles. Durante la primera mitad, el equipo visitante tuvo pocas aproximaciones, pero fue eficaz en la que resultó decisiva. Al minuto 34, una falta del arquero Maduka Okoye sobre Lorenzo Colombo dentro del área derivó en un penalti que Ruslan Malinovskiy transformó en gol. La ejecución fue correcta y silenció al público local, dando al Genoa una ventaja inesperada en un trámite parejo.
Para el complemento, Udinese adelantó líneas y asumió el control del balón. El Genoa optó por replegarse y proteger el resultado, una decisión que terminó por pasarle factura. Al 65’, Jakub Piotrowski igualó el marcador tras una llegada por la banda derecha y un pase rasante de Rui Modesto, que dejó al mediocampista en posición franca para definir.
El empate parecía abrir el camino para una posible remontada local, pero el encuentro dio un giro distinto. En una transición rápida, el Genoa encontró espacios. Caleb Ekuban desbordó por la izquierda y envió un centro al área que fue bien leído por Brooke Norton-Cuffy, quien apareció sin marca para marcar el 2-1 definitivo.
La victoria también sirvió como respuesta inmediata tras la reciente eliminación en la Coppa Italia, permitiendo al equipo recuperar confianza y sumar 14 puntos en el campeonato. En contraste, Udinese se estancó y quedó a cuatro unidades de su rival en la tabla, alejándose momentáneamente de la pelea por puestos europeos.
Con margen todavía limitado pero con señales claras de mejoría, el Genoa cierra la fecha con argumentos para pensar en una temporada menos tensa de lo que parecía semanas atrás, mientras Johan Vásquez y compañía consolidan un bloque que empieza a responder en momentos clave.