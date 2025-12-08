Genoa vence al Udinese y confirma su repunte en la Serie A con Johan Vásquez

El Genoa, con Johan Vásquez como uno de sus referentes defensivos, comienza a encontrar estabilidad en la Serie A tras un arranque complicado. El triunfo 2-1 ante Udinese como visitante, en la jornada 14, confirmó un cambio en la dinámica del equipo desde la llegada de Daniele De Rossi al banquillo. Con el nuevo técnico, el conjunto genovés ha sumado dos victorias en cuatro partidos, después de haber conseguido solo una en las nueve fechas anteriores bajo la conducción de Patrick Vieira.

El resultado en el Bluenergy Stadium tuvo un peso especial no solo por tratarse de un duelo fuera de casa, sino por su impacto directo en la tabla. En menos de mes y medio, el Genoa pasó de ocupar el último lugar a instalarse en la posición 15, con una racha de cuatro encuentros sin derrota (dos empates y dos triunfos) y una ventaja de cuatro puntos sobre la zona de descenso a la Serie B.

El partido se resolvió en detalles. Durante la primera mitad, el equipo visitante tuvo pocas aproximaciones, pero fue eficaz en la que resultó decisiva. Al minuto 34, una falta del arquero Maduka Okoye sobre Lorenzo Colombo dentro del área derivó en un penalti que Ruslan Malinovskiy transformó en gol. La ejecución fue correcta y silenció al público local, dando al Genoa una ventaja inesperada en un trámite parejo.