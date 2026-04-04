Invitan en Coahuila a torneo de futbol 5 vs 5 con equipos mixtos

El Instituto Estatal del Deporte de Coahuila lanzó la convocatoria para la “Copa de Campeones Vive Libre, Sin Drogas”, un torneo de futbol en formato 5 contra 5 que busca fomentar la actividad física y promover entornos saludables entre la población. La competencia forma parte de la estrategia “Coahuila Pa’l Mundo” y está dirigida a equipos que deseen integrarse bajo un esquema accesible, pero con reglas específicas que incentivan la inclusión. Cada conjunto deberá contar con al menos ocho jugadores registrados, aunque el mínimo permitido para participar es de cinco elementos.

Uno de los requisitos principales es la integración femenina, ya que cada equipo deberá incluir al menos dos mujeres en su plantilla, con la condición de que al menos una esté presente en el terreno de juego durante los partidos. Esta medida busca garantizar la participación equitativa dentro del torneo. El formato de juego será de cinco contra cinco en cancha, lo que permite dinamismo y partidos más ágiles. Además, el sorteo de equipos y la programación de encuentros se llevará a cabo en la sede correspondiente, una vez definidos los participantes.

Las autoridades informaron que el cupo será limitado, por lo que invitaron a los interesados a realizar su registro con anticipación a través del código QR o mediante el enlace proporcionado en la convocatoria oficial. El proceso deberá completarse al menos un día antes de la fecha programada en cada ciudad donde se desarrolle la actividad. Otro aspecto a destacar es que los encuentros se integrarán al calendario de la Caravana Coahuila Pa’l Mundo, por lo que el torneo también formará parte de una serie de eventos itinerantes que buscan acercar el deporte a distintas comunidades del estado. Con esta iniciativa, el Instituto Estatal del Deporte refuerza su apuesta por el deporte como herramienta de prevención y cohesión social, promoviendo espacios de convivencia que, además de la competencia, priorizan valores como el trabajo en equipo y la inclusión.

Publicidad