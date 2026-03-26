Saltillo arranca ‘Vive Libre sin Drogas’ con la Copa de Campeones 5x5

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Fútbol
/ 26 marzo 2026
    Saltillo arranca ‘Vive Libre sin Drogas’ con la Copa de Campeones 5x5
    Autoridades destacaron la importancia del futbol como herramienta de integración social. FOTO: INEDEC

Con la Copa de Campeones 5x5 como eje principal, el programa promueve el deporte como herramienta para fomentar estilos de vida saludables entre jóvenes

El miércoles se llevó a cabo la rueda de prensa para anunciar el arranque del programa “Vive Libre sin Drogas”, una estrategia impulsada por el Gobierno del Estado que busca generar entornos positivos para niñas, niños y jóvenes a través del deporte, la cultura y la participación social.

Durante la presentación, autoridades dieron a conocer algunas de las actividades que formarán parte de esta iniciativa, entre ellas la segunda edición de la Copa de Campeones 5x5, así como un Concurso de Talentos dirigido a jóvenes del estado, quienes podrán mostrar sus habilidades en disciplinas artísticas.

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El programa tiene como objetivo principal fomentar estilos de vida saludables y prevenir conductas de riesgo, brindando alternativas que promuevan el desarrollo integral de la juventud coahuilense. A través de este tipo de acciones, se busca fortalecer el tejido social y abrir espacios donde las nuevas generaciones puedan expresarse de manera positiva.

En ese sentido, la Copa de Campeones 5x5 se perfila como uno de los eventos deportivos más relevantes dentro de la estrategia, al reunir a equipos juveniles en un formato dinámico que prioriza la convivencia, el trabajo en equipo y la disciplina. Por su parte, el Concurso de Talentos permitirá visibilizar el potencial artístico de los participantes en áreas como el canto, baile y otras expresiones culturales.

Además, se destacó que estas actividades estarán integradas al programa “Coahuila Pa’l Mundo”, con el propósito de proyectar el talento local y generar oportunidades de crecimiento para las y los jóvenes.

Autoridades señalaron que “Vive Libre sin Drogas” no solo contempla eventos, sino también una agenda de trabajo permanente enfocada en la prevención y el acompañamiento, en coordinación con distintas dependencias y sectores de la sociedad.

Con este arranque, Coahuila reafirma su compromiso de impulsar políticas públicas que prioricen el bienestar de la juventud, apostando por el deporte y la cultura como herramientas clave para la construcción de comunidades más sanas y participativas.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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