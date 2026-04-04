Saltillo: Ángela Ruiz cierra como subcampeona de la World Indoor Series 2026

+ Seguir en Seguir en Google
Deportes
/ 4 abril 2026
    Saltillo: Ángela Ruiz cierra como subcampeona de la World Indoor Series 2026
    La arquera de Saltillo sumó 1300 puntos tras competir en Nimes, Mérida y Las Vegas. FOTO: WORLD ARCHERY MEXICO

Matías Grande fue cuarto en la rama varonil; ambos se preparan para la Copa del Mundo de Puebla

La arquera saltillense Ángela Ruiz Rosales cerró la temporada bajo techo con el segundo lugar de la World Indoor Series 2026 en la modalidad de arco recurvo femenil, tras su participación en el torneo “The Vegas Shoot”, última parada del circuito.

Ruiz Rosales compitió a lo largo del calendario indoor en tres sedes: Nimes, Mérida y Las Vegas. En ese recorrido acumuló un total de 1300 puntos, cifra que le permitió ubicarse en la segunda posición del ranking general. El primer sitio fue para la francesa Victoria Sebastian, quien sumó 1550 unidades durante la temporada.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/con-seis-puntos-coahuila-sub-15-femenil-avanza-a-la-olimpiada-nacional-LI19777972

En la competencia celebrada en Las Vegas, la coahuilense finalizó en el sexto puesto dentro del recurvo femenil, luego de registrar una puntuación de 868 unidades. Con ese resultado concluyó su participación en el circuito bajo techo, que reúne a arqueros de distintos países en una serie de torneos puntuables.

La actuación de Ruiz Rosales en la serie representó constancia a lo largo de las diferentes etapas, al mantenerse dentro de los primeros lugares del ranking pese a la diferencia de puntos con la líder. Su desempeño le permitió cerrar el ciclo indoor como una de las competidoras mejor posicionadas.

En la rama varonil, el también coahuilense Matías Grande terminó en el cuarto lugar del arco recurvo dentro de la misma serie. El arquero participó en cuatro fechas del calendario: Río de Janeiro, Nimes, Mérida y Las Vegas, donde acumuló 780 puntos en total.

Grande se mantuvo en la disputa por los primeros sitios durante la temporada, sumando unidades en cada una de sus participaciones internacionales. Su resultado final lo dejó cerca del podio en el ranking general del circuito.

Con la conclusión de la World Indoor Series, los arqueros coahuilenses enfocan ahora su preparación en la temporada al aire libre. El siguiente compromiso será la Copa del Mundo de Puebla, programada del 7 al 12 de abril, donde se espera la participación de seleccionados nacionales y competidores internacionales.

Este evento marcará el inicio del calendario outdoor, una etapa clave para los atletas que buscan mantener ritmo competitivo y sumar resultados en escenarios de mayor exigencia, en ruta hacia futuros compromisos internacionales.

La transición del formato bajo techo al aire libre implica ajustes en condiciones como distancia, viento y estrategia, por lo que los próximos días serán determinantes en la preparación de los representantes de Coahuila.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Tiro con arco
resultados

Localizaciones


Saltillo

Personajes


Ángela Ruiz
Matías Grande

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
En las tareas participan 3 mil 365 elementos y las actividades se han extendido a más de 630 kilómetros de costa.

Gobierno reporta 894 toneladas de hidrocarburo recolectadas tras derrame en Golfo de México

Señalan que la Segob aseguró que no se analizaron ni valoraron los esfuerzos institucionales.

Buscadores acusan respuesta ‘indignante’ del gobierno tras advertencia de la ONU por desapariciones

Juan Carlos Valencia González, alias El 03 o Pelón, aparece en un registro de pagos y adeudos de drogas para penales, junto a operadores de alto rango en la narconómina del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

‘El 03’ o ‘Pelón’, clave en la narconómina de ‘El Mencho’
Fotografías de la fosa clandestina en el predio de Reynosa

Colectivo halla fosa clandestina en Reynosa con un aproximado de 14 restos humanos
Mientras EU intensifica la búsqueda de militar desaparecido, Irán pide dar con el ‘piloto enemigo’

Mientras EU intensifica la búsqueda de militar desaparecido, Irán pide dar con el ‘piloto enemigo’
Atropellan a un aproximado de 15 personas en los Estados Unidos

Atropello masivo en evento cultural de comunidad de Laos en Estados Unidos
El presidente Donald Trump lanzó un ultimátum a Irán en medio de una escalada militar que incluye derribos de aeronaves y tensiones en el estrecho de Ormuz, mientras las negociaciones permanecen estancadas.

‘El tiempo se está acabando’... Trump advierte a Irán que les quedan 48 horas para llegar a un acuerdo
La fiscal general Pam Bondi se retira tras la declaración del presidente Donald Trump a los periodistas en la sala de prensa James Brady de la Casa Blanca, el 20 de febrero de 2026, en Washington.

Pam Bondi deseaba una salida digna. Pero Trump solo la quería fuera