Saltillo: Ángela Ruiz cierra como subcampeona de la World Indoor Series 2026

La arquera saltillense Ángela Ruiz Rosales cerró la temporada bajo techo con el segundo lugar de la World Indoor Series 2026 en la modalidad de arco recurvo femenil, tras su participación en el torneo “The Vegas Shoot”, última parada del circuito. Ruiz Rosales compitió a lo largo del calendario indoor en tres sedes: Nimes, Mérida y Las Vegas. En ese recorrido acumuló un total de 1300 puntos, cifra que le permitió ubicarse en la segunda posición del ranking general. El primer sitio fue para la francesa Victoria Sebastian, quien sumó 1550 unidades durante la temporada.

En la competencia celebrada en Las Vegas, la coahuilense finalizó en el sexto puesto dentro del recurvo femenil, luego de registrar una puntuación de 868 unidades. Con ese resultado concluyó su participación en el circuito bajo techo, que reúne a arqueros de distintos países en una serie de torneos puntuables. La actuación de Ruiz Rosales en la serie representó constancia a lo largo de las diferentes etapas, al mantenerse dentro de los primeros lugares del ranking pese a la diferencia de puntos con la líder. Su desempeño le permitió cerrar el ciclo indoor como una de las competidoras mejor posicionadas.

En la rama varonil, el también coahuilense Matías Grande terminó en el cuarto lugar del arco recurvo dentro de la misma serie. El arquero participó en cuatro fechas del calendario: Río de Janeiro, Nimes, Mérida y Las Vegas, donde acumuló 780 puntos en total. Grande se mantuvo en la disputa por los primeros sitios durante la temporada, sumando unidades en cada una de sus participaciones internacionales. Su resultado final lo dejó cerca del podio en el ranking general del circuito. Con la conclusión de la World Indoor Series, los arqueros coahuilenses enfocan ahora su preparación en la temporada al aire libre. El siguiente compromiso será la Copa del Mundo de Puebla, programada del 7 al 12 de abril, donde se espera la participación de seleccionados nacionales y competidores internacionales. Este evento marcará el inicio del calendario outdoor, una etapa clave para los atletas que buscan mantener ritmo competitivo y sumar resultados en escenarios de mayor exigencia, en ruta hacia futuros compromisos internacionales. La transición del formato bajo techo al aire libre implica ajustes en condiciones como distancia, viento y estrategia, por lo que los próximos días serán determinantes en la preparación de los representantes de Coahuila.

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