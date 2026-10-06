Irritilas vs Saltillo Soccer: los Coyotes van por la cima del Grupo 3 de la Copa Promesas

Saltillo Soccer tendrá este miércoles una prueba directa por el liderato del Grupo 3 de la Copa Promesas MX, cuando visite a Irritilas en la Jornada 5 del torneo. El encuentro está programado para las 16:00 horas en el campo de Quinta Ximena, en San Pedro, Coahuila, y será transmitido a través de YouTube Multimedios Laguna.

La importancia del partido está marcada por la clasificación. Irritilas llega como líder con 11 puntos, mientras que los Coyotes ocupan el segundo puesto con 10 unidades, por lo que un triunfo permitiría al conjunto saltillense superar a su rival y tomar el primer lugar del sector.

DUELO DIRECTO POR LA CIMA Irritilas ha construido su ventaja con tres victorias y un empate en sus cuatro compromisos, mientras que Saltillo Soccer presenta el mismo registro, aunque con un punto menos debido al sistema de puntuación del torneo. Los Coyotes han conseguido mantener una participación constante en la competencia y llegan a esta jornada después de haber superado distintos rivales dentro del grupo. En su debut, Saltillo Soccer derrotó 3-0 a Club Calor, con anotaciones de Yair Nuncio, Edwin Rodríguez y Julio Rodríguez. Posteriormente, los Coyotes empataron 1-1 ante Irritilas, resultado que se resolvió en tanda de penales, donde el conjunto saltillense se impuso 4-2 para quedarse con el punto adicional. En la tercera jornada, Saltillo volvió a sumar una victoria al derrotar 3-2 a Santos Laguna, mientras que en la cuarta fecha se impuso nuevamente a Club Calor, esta vez por 3-1. Ese resultado permitió a los Coyotes llegar a los 10 puntos y colocarse a solamente una unidad de Irritilas. Ahora, ambos equipos volverán a encontrarse, pero con el liderato como uno de los principales objetivos en juego.

SALTILLO LLEGA CON VENTAJA OFENSIVA Además de la cercanía en puntos, los números muestran una diferencia en el rendimiento ofensivo. Saltillo Soccer registra +6 en diferencia de goles, producto de los resultados obtenidos durante las primeras cuatro jornadas. Irritilas, por su parte, tiene una diferencia de +3, aunque ha conseguido mantenerse en la cima gracias a sus 11 unidades. Más abajo aparecen Santos Laguna con 3 puntos y Club Calor sin unidades. Los Guerreros tienen tres derrotas en el torneo, mientras que Calor ha perdido sus cuatro encuentros. El panorama coloca a Saltillo e Irritilas como los equipos que actualmente pelean por el primer puesto del sector, por lo que el enfrentamiento de este miércoles puede modificar directamente la parte alta de la clasificación. Para los Coyotes, la misión será aprovechar su buen momento en la Copa Promesas y conseguir fuera de casa un resultado que les permita quedarse con el liderato. Irritilas y Saltillo Soccer se enfrentarán este miércoles 7 de octubre a las 16:00 horas en Quinta Ximena, en San Pedro, Coahuila. El duelo podrá seguirse por YouTube Multimedios Laguna y representa una nueva oportunidad para los Coyotes de avanzar en la competencia y colocarse en la cima del Grupo 3.