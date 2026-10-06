Irritilas vs Saltillo Soccer: los Coyotes van por la cima del Grupo 3 de la Copa Promesas

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol
/
    Irritilas vs Saltillo Soccer: los Coyotes van por la cima del Grupo 3 de la Copa Promesas
    Saltillo Soccer ha sumado tres triunfos y un empate en sus primeras cuatro jornadas de la Copa Promesas. FOTO: SALTILLO SOCCER

Los Coyotes llegan con 10 puntos al duelo de la Jornada 5, apenas uno por debajo de Irritilas, líder del Grupo 3 de la Copa Promesas

Saltillo Soccer tendrá este miércoles una prueba directa por el liderato del Grupo 3 de la Copa Promesas MX, cuando visite a Irritilas en la Jornada 5 del torneo.

El encuentro está programado para las 16:00 horas en el campo de Quinta Ximena, en San Pedro, Coahuila, y será transmitido a través de YouTube Multimedios Laguna.

https://vanguardia.com.mx/deportes/tenis/novak-djokovic-vuelve-a-reinar-en-china-campeon-tras-retiro-de-de-minaur-y-llega-a-102-titulos-EN23955155

La importancia del partido está marcada por la clasificación. Irritilas llega como líder con 11 puntos, mientras que los Coyotes ocupan el segundo puesto con 10 unidades, por lo que un triunfo permitiría al conjunto saltillense superar a su rival y tomar el primer lugar del sector.

DUELO DIRECTO POR LA CIMA

Irritilas ha construido su ventaja con tres victorias y un empate en sus cuatro compromisos, mientras que Saltillo Soccer presenta el mismo registro, aunque con un punto menos debido al sistema de puntuación del torneo.

Los Coyotes han conseguido mantener una participación constante en la competencia y llegan a esta jornada después de haber superado distintos rivales dentro del grupo.

En su debut, Saltillo Soccer derrotó 3-0 a Club Calor, con anotaciones de Yair Nuncio, Edwin Rodríguez y Julio Rodríguez.

Posteriormente, los Coyotes empataron 1-1 ante Irritilas, resultado que se resolvió en tanda de penales, donde el conjunto saltillense se impuso 4-2 para quedarse con el punto adicional.

En la tercera jornada, Saltillo volvió a sumar una victoria al derrotar 3-2 a Santos Laguna, mientras que en la cuarta fecha se impuso nuevamente a Club Calor, esta vez por 3-1.

Ese resultado permitió a los Coyotes llegar a los 10 puntos y colocarse a solamente una unidad de Irritilas.

Ahora, ambos equipos volverán a encontrarse, pero con el liderato como uno de los principales objetivos en juego.

SALTILLO LLEGA CON VENTAJA OFENSIVA

Además de la cercanía en puntos, los números muestran una diferencia en el rendimiento ofensivo. Saltillo Soccer registra +6 en diferencia de goles, producto de los resultados obtenidos durante las primeras cuatro jornadas.

Irritilas, por su parte, tiene una diferencia de +3, aunque ha conseguido mantenerse en la cima gracias a sus 11 unidades.

Más abajo aparecen Santos Laguna con 3 puntos y Club Calor sin unidades. Los Guerreros tienen tres derrotas en el torneo, mientras que Calor ha perdido sus cuatro encuentros.

El panorama coloca a Saltillo e Irritilas como los equipos que actualmente pelean por el primer puesto del sector, por lo que el enfrentamiento de este miércoles puede modificar directamente la parte alta de la clasificación.

Para los Coyotes, la misión será aprovechar su buen momento en la Copa Promesas y conseguir fuera de casa un resultado que les permita quedarse con el liderato.

Irritilas y Saltillo Soccer se enfrentarán este miércoles 7 de octubre a las 16:00 horas en Quinta Ximena, en San Pedro, Coahuila. El duelo podrá seguirse por YouTube Multimedios Laguna y representa una nueva oportunidad para los Coyotes de avanzar en la competencia y colocarse en la cima del Grupo 3.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Previa

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Organizaciones


Saltillo Soccer

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
AMLO: Cariño en las candidaturas morenistas

AMLO: Cariño en las candidaturas morenistas
true

Partido Verde, la plataforma de Harfuch: Loret de Mola
Iván Cazarín Molina, “El Tanque”, fue señalado por EU como integrante de una red de robo de hidrocarburos del CJNG.

Quién es ‘El Tanque’ y cómo operaba la red ligada al robo de combustible del CJNG
La secretaria de Bienestar destacó la participación del personal que integra las brigadas y señaló que el propósito del programa es llevar la atención hasta donde viven las personas.

Gobierno de Sheinbaum presenta avances del Programa Salud Casa por Casa que suma 27 millones de consultas
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos.

Se aproxima Tormenta Negra a México con 72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
El Sorteo del Buen Fin 2026 repartirá 500 millones de pesos entre consumidores y comercios. Estas son las compras y fechas que debes considerar para participar.

Ya viene el sorteo del SAT del Buen Fin 2026 que repartirá 500 millones de pesos... estos son los requisitos para participar
Cierra se da tras meses de litigio antimonopolio y luego de que jueza de California ratificó acuerdo entre Paramount Skydance y 12 fiscales estatales que se oponían a la operación.

Concreta Paramount compra de Warner Bros Discovery por 110 mil millones de dólares
México cerrará ante Jamaica en el Estadio BBVA la serie de Cuartos de Final de la Concacaf Nations League 2026-27.

México vs Jamaica: el Tri jugará los Cuartos de Nations League en Monterrey