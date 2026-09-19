Javier Aguirre, a un paso de dirigir al Valencia: ¿qué falta para su regreso a LaLiga?

Javier Aguirre se perfila para convertirse en el próximo director técnico del Valencia y regresar a LaLiga. El mexicano es el elegido para encabezar el nuevo proyecto deportivo, según reportes de la prensa española, aunque su contratación todavía tiene asuntos pendientes. De acuerdo con AS, las conversaciones avanzan, pero el club plantea una vinculación únicamente hasta el 30 de junio.

El Vasco buscaba inicialmente dos temporadas y negocia las condiciones de continuidad. Los términos económicos tampoco estaban definidos en la actualización del diario. Radio Valencia, de la Cadena SER, informó que Aguirre ya aceptó una duración inicial de nueve meses. La emisora señaló que restan ajustes económicos relacionados con su situación fiscal y que el entrenador trabaja en la integración de su cuerpo técnico, con Pol Lorente como una de las piezas previstas. El movimiento responde a la crisis que provocó la salida de Carlos Corberán el 13 de septiembre. Valencia despidió también al ejecutivo Ron Gourlay después de sumar apenas un punto en las primeras cinco jornadas, un arranque que dejó al equipo en el último lugar de la clasificación. Óscar Sánchez, entrenador del filial, asumió provisionalmente el mando. Seguirá al frente ante la Real Sociedad, mientras la directiva pretende aprovechar el parón de selecciones para que el técnico conozca al plantel y comience a trabajar. Braulio Vázquez conduce la búsqueda del entrenador. Aguirre, tras estudiar la plantilla, mostró disposición para asumir el desafío.

Su posible llegada abriría otra etapa española después de dirigir a Osasuna, Atlético de Madrid, Zaragoza, Espanyol, Leganés y Mallorca. El recorrido del estratega mexicano incluye dos finales de Copa del Rey: una con Osasuna y otra con Mallorca. Esa trayectoria aporta contexto a una candidatura ligada a un club que necesita recuperar estabilidad y mejorar sus resultados tras un inicio complicado. Para el Vasco, el Valencia representaría una nueva oportunidad en el futbol europeo después de su etapa con la Selección Mexicana. Por ahora, las informaciones coinciden en el acercamiento, pero no permiten presentar su incorporación como un anuncio oficial.