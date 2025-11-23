¡Lo consiguió! Jenni Hermoso conquista su primer título de Liga MX Femenil con Tigres

/ 23 noviembre 2025
    ¡Lo consiguió! Jenni Hermoso conquista su primer título de Liga MX Femenil con Tigres
    La española levantó el trofeo del Apertura 2025 en el Estadio Universitario ante una fiesta auriazul. FOTO: MEXSPORT

La española logró coronarse por primera vez en México este domingo ante el América, levantando el título del Apertura 2025 con Tigres Femenil tras llegar al país en 2022 y disputar dos finales previas sin éxito

La noche del domingo quedó marcada en la historia del futbol femenil mexicano: Jenni Hermoso se consagró campeona de la Liga MX Femenil por primera vez, al levantar el título del Apertura 2025 con Tigres Femenil, luego del triunfo global 4-3 sobre América Femenil.

La delantera española, campeona del mundo con España y una de las futbolistas más influyentes de la liga, había llegado al futbol mexicano en 2022 y desde entonces perseguía sin pausa este objetivo.

Tras disputar previamente dos finales, una con Pachuca en 2023 y otra ya con Tigres en 2024, la tercera fue la vencida en el Estadio Universitario.

CAMINO A LA GLORIA CON LAS AMAZONAS

Jenni Hermoso se incorporó a Tigres para aportar jerarquía y liderazgo ofensivo, convertida en una de las contrataciones más mediáticas del futbol femenil en la región.

En este Apertura 2025, fue pieza clave en la liguilla con goles y asistencias determinantes, llevando a las Amazonas de regreso a lo más alto del campeonato.

Con esta conquista, Tigres suma su séptimo título de liga, reafirmándose como el equipo más ganador del futbol femenil mexicano y manteniendo una hegemonía histórica ante la competencia.

UN TÍTULO DE GRAN IMPACTO PARA LA LIGA MX FEMENIL

La llegada y coronación de una figura mundial como Jenni Hermoso representa un impulso significativo para la proyección internacional de la liga.

Su presencia ha elevado la exigencia deportiva, la visibilidad mediática y el atractivo comercial del proyecto femenil en México.

Además, este logro refuerza la apuesta de Tigres por fichar a talento internacional capaz de marcar diferencia en la cancha y atraer a nuevos públicos a los estadios y plataformas digitales.

LO QUE VIENE PARA LA ESPAÑOLA

Con su primer campeonato en México, Hermoso mira hacia nuevos retos, entre ellos pelear por el Campeón de Campeonas y extender su legado con Tigres.

El título consolida la que podría ser una de las etapas más completas de su carrera fuera de Europa.

La afición felina ya lo celebra: el sueño de ser campeona en México finalmente es realidad.

Temas


Futbol
Futbol Femenil
resultados

Localizaciones


Monterrey

Personajes


Jennifer Hermoso

Organizaciones


Liga MX Femenil
Tigres Femenil
Tigres UANL Femenil

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

