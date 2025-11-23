¡Lo consiguió! Jenni Hermoso conquista su primer título de Liga MX Femenil con Tigres

La noche del domingo quedó marcada en la historia del futbol femenil mexicano: Jenni Hermoso se consagró campeona de la Liga MX Femenil por primera vez, al levantar el título del Apertura 2025 con Tigres Femenil, luego del triunfo global 4-3 sobre América Femenil.

La delantera española, campeona del mundo con España y una de las futbolistas más influyentes de la liga, había llegado al futbol mexicano en 2022 y desde entonces perseguía sin pausa este objetivo.

Tras disputar previamente dos finales, una con Pachuca en 2023 y otra ya con Tigres en 2024, la tercera fue la vencida en el Estadio Universitario.

CAMINO A LA GLORIA CON LAS AMAZONAS

Jenni Hermoso se incorporó a Tigres para aportar jerarquía y liderazgo ofensivo, convertida en una de las contrataciones más mediáticas del futbol femenil en la región.