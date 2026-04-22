Joel Huiqui es nuevo DT de Cruz Azul: Reemplaza a Larcamón previo a la Liguilla

Cruz Azul movió por completo el foco de su crisis deportiva en las últimas horas. Luego de confirmarse la salida de Nicolás Larcamón, el club anunció, en un comunicado, que Joel Huiqui será el director técnico interino del primer equipo en la recta final del Clausura 2026, una decisión que llega a sólo días del cierre del torneo regular y con la Liguilla a la vuelta de la esquina. La institución cementera informó que la gestión de Larcamón quedó finalizada tras una inercia negativa de resultados, marcada por nueve partidos sin victoria y por un entorno de creciente presión alrededor del equipo. En ese mismo contexto, la directiva eligió a Huiqui como la apuesta inmediata para intentar recomponer el rumbo y darle estabilidad al vestidor en el tramo decisivo del campeonato. El anuncio oficial también dejó claro que Huiqui no llegará solo a esta nueva responsabilidad. Estará acompañado por Sergio Pinto como auxiliar principal, además de Marco Calvillo como segundo auxiliar y Fernando Ramos como preparador físico, con el respaldo de José Martínez dentro del nuevo cuerpo técnico emergente.

El cambio se da después del empate 1-1 ante Querétaro y en medio de un cierre cargado de tensión para La Máquina. El club oficializó el cese de Larcamón tras el desgaste que dejó la seguidilla sin triunfos, mientras que el siguiente compromiso será ante Necaxa, partido en el que ya se perfila el debut de Huiqui como estratega interino. A eso se sumó la reciente eliminación en la Concacaf Champions Cup 2026 frente a LAFC, serie en la que la Máquina cayó 3-0 en la ida y apenas empató 1-1 en la vuelta. Larcamón deja el banquillo cementero después de 47 partidos dirigidos, con saldo de 24 victorias, 16 empates y siete derrotas, números que no fueron suficientes para sostenerlo en el cargo en medio de la presión por resultados inmediatos.

El contexto hace todavía más llamativa la decisión. Para el cierre del mes, tendrá el partido ante Necaxa el domingo 26 de abril como despedida de la fase regular para Cruz Azul, por lo que el club optó por mover sus piezas justo antes del arranque de la fase definitiva. Con este movimiento, Cruz Azul apuesta por un golpe de timón de última hora para tratar de rescatar un torneo que todavía lo tiene con vida en la parte alta de la Liga MX. Así, el nuevo ángulo de la historia ya no sólo pasa por la destitución de Larcamón, sino por la oportunidad de Joel Huiqui de asumir el mando en uno de los momentos más exigentes del semestre, con la misión de levantar al equipo justo antes de que comience la lucha por el título.

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