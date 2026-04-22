Clausura 2026: Santos Laguna llega como sotanero a Rayados tras caer ante San Luis
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Los Laguneros volvieron a tropezar en la recta final de la Liga MX, quedó hundido en el último lugar de la tabla general y cerrará el torneo este fin de semana frente a Monterrey en Torreón
Santos Laguna sufrió un nuevo revés en la Jornada 16 del Clausura 2026 al perder ante Atlético de San Luis en su penúltimo compromiso del certamen, resultado que confirmó el difícil momento del conjunto lagunero en la fase final del torneo.
La derrota de 1-0 para los Guerreros, en un partido que volvió a exhibir los problemas ofensivos y la falta de consistencia del cuadro de Torreón. Con este descalabro, Santos se mantuvo con 9 puntos y quedó hundido en el último escalón de la tabla general del Clausura 2026.
Más allá de la derrota ante San Luis, la combinación de resultados en la jornada terminó por condenar al equipo albiverde al fondo de la clasificación, en una campaña que se convirtió en una de las más complicadas para la institución en torneos cortos.
Ahora, el equipo santista se enfocará en su último compromiso del campeonato, programado para el domingo 26 de abril frente a Rayados de Monterrey en el Estadio TSM.
Ese encuentro será la despedida de Santos en el Clausura 2026 y representará su última oportunidad de ofrecer una mejor imagen ante su afición, aunque ya sin opciones de modificar de manera importante su panorama competitivo.
En cuanto a su cierre en la tabla general, Santos llegará a la Jornada 17 ya como colero oficial del Clausura 2026, de acuerdo con la actualización que me pediste integrar: Puebla ya cerró la Jornada 16 con 13 puntos y Mazatlán alcanzó 15 unidades tras vencer a Toluca, por lo que el cuadro lagunero quedó matemáticamente sembrado en el lugar 18 con sus 9 puntos.
Así, el duelo ante Monterrey solo servirá para cerrar el torneo con algo de dignidad deportiva, pero sin posibilidad de salir del último puesto.
El cierre del torneo para Santos, entonces, tendrá un peso más anímico que competitivo. En una campaña marcada por la irregularidad, la escasez de resultados y la presión por recomponer el proyecto, los Guerreros afrontarán el partido ante Rayados sabiendo que terminarán el Clausura 2026 en el fondo de la clasificación general, un escenario que obliga a replantear el rumbo de cara al siguiente semestre.