Clausura 2026: Santos Laguna llega como sotanero a Rayados tras caer ante San Luis

Santos Laguna sufrió un nuevo revés en la Jornada 16 del Clausura 2026 al perder ante Atlético de San Luis en su penúltimo compromiso del certamen, resultado que confirmó el difícil momento del conjunto lagunero en la fase final del torneo.

La derrota de 1-0 para los Guerreros, en un partido que volvió a exhibir los problemas ofensivos y la falta de consistencia del cuadro de Torreón. Con este descalabro, Santos se mantuvo con 9 puntos y quedó hundido en el último escalón de la tabla general del Clausura 2026.

Más allá de la derrota ante San Luis, la combinación de resultados en la jornada terminó por condenar al equipo albiverde al fondo de la clasificación, en una campaña que se convirtió en una de las más complicadas para la institución en torneos cortos.