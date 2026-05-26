Joel Huiqui seguirá en Cruz Azul para el Apertura 2026 tras conquistar la Liga MX

El dirigente aseguró que la directiva ya comenzó a trabajar en la planeación del siguiente semestre y dejó claro que Huiqui se mantendrá al frente del equipo.

La continuidad de Joel Huiqui al frente de Cruz Azul ya tiene respuesta. Luego de conquistar el título del Clausura 2026 y darle a la institución su décima estrella en la Liga MX, el técnico mexicano seguirá en el banquillo cementero para el Apertura 2026, así lo confirmó el presidente del club, Víctor Velázquez, durante una entrevista con Claro Sports.

“Joel Huiqui es institucional, es de la casa y de hecho, yo ayer estuve platicando con él ya haciendo una planeación de cómo vamos a enfrentar el siguiente torneo y él se queda al frente”, comentó Velázquez.

La decisión llega después de varios días de incertidumbre en torno al futuro del estratega mexicano. Aunque consiguió el campeonato de liga, dentro del club todavía existían conversaciones pendientes para definir su permanencia. Horas antes de la confirmación, el presidente deportivo de Cruz Azul, Iván Alonso, había señalado que aún faltaba una reunión entre Huiqui y la directiva para tomar una decisión definitiva.

El directivo uruguayo explicó que el tema debía resolverse con calma y aprovechó para mencionar el contexto institucional que vive la cooperativa cementera, particularmente la próxima elección interna programada para el 30 de mayo.

Mientras el futuro del entrenador se aclaraba, la directiva también comenzó a hablar de los objetivos para la próxima campaña. Después de terminar con la espera por un nuevo campeonato, en Cruz Azul ya piensan en la posibilidad de conseguir un bicampeonato.

Velázquez reconoció el respaldo que recibieron por parte de la afición durante el título obtenido en el Clausura y destacó las muestras de apoyo en diferentes partes del país.

“Muy contentos. Impresionante cómo salen en todos los estados aficionados, gente que quiere al azul y eso nos motiva más para seguir trabajando e ir por la onceava”, expresó el presidente cementero.

Otro de los temas que abordó fue el momento que vivió el argentino Carlos Rodolfo Rotondi, autor del gol que definió la final ante Pumas. El jugador había quedado marcado por errores en instancias anteriores, especialmente en partidos contra América, situación que incluso lo afectó emocionalmente.