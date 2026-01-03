Genoa empata 1-1 con Pisa; Johan Vásquez vuelve a cometer error y propicia gol del rival

Fútbol
/ 3 enero 2026
    Genoa empata 1-1 con Pisa; Johan Vásquez vuelve a cometer error y propicia gol del rival
    Johan Vásquez se mantuvo como titular con el Genoa y jugó todo el partido en el empate 1-1 ante Pisa, en un duelo directo por evitar el descenso en la Serie A. FOTO: AP
Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

COMPARTIR

TEMAS


Futbol
Serie A
resultados

Localizaciones


Genoa

Personajes


Johan Vásquez

Organizaciones


Genoa CFC

El Genoa dejó escapar un triunfo clave en casa al igualar 1-1 frente al Pisa en la jornada 18 de la Serie A, en un partido donde el mexicano Johan Vásquez fue titular y disputó los 90’

Genoa dejó escapar una victoria importante en casa tras igualar 1-1 ante Pisa, en un partido correspondiente a la jornada 18 de la Serie A.

El encuentro, disputado en el estadio Luigi Ferraris, tuvo como eje la participación del mexicano Johan Vásquez, quien fue titular y jugó los 90 minutos en un duelo directo por la permanencia.

El equipo genovés tomó ventaja temprano en el marcador. Al minuto 14, Lorenzo Colombo aprovechó una desatención defensiva para definir dentro del área y poner el 1-0 que hacía pensar en un triunfo clave para el conjunto local.

TE PUEDE INTERESAR: Julián Araujo debuta con el Celtic en amarga derrota ante Rangers en el Old Firm

Genoa controló varios pasajes del primer tiempo, con una línea defensiva ordenada y salidas constantes desde el fondo, donde Vásquez tuvo un rol activo.

Sin embargo, Pisa reaccionó antes del descanso. Al 38’, tras un tiro libre enviado al área, una jugada confusa terminó con el balón suelto frente al arco, situación que fue capitalizada por Mehdi Léris, quien empujó el esférico para firmar el 1-1 definitivo.

La acción involucró un choque fortuito entre Johan Vásquez y su guardameta, lo que permitió al atacante visitante definir sin oposición.

En la segunda mitad, Genoa buscó recuperar la ventaja con mayor posesión y presión alta, pero le faltó claridad en el último tercio. Pisa, por su parte, cerró espacios y apostó por el contragolpe, logrando sostener el empate en un tramo final cargado de tensión.

Más allá del resultado, Johan Vásquez volvió a confirmar su condición de titular indiscutible. El defensor mexicano se mantuvo firme en los duelos individuales, participó en la salida del balón y mostró liderazgo en una zaga que ha sido exigida a lo largo de la temporada.

Su presencia se ha convertido en un factor constante dentro del esquema del equipo, especialmente en partidos de alta presión como este.

Con este resultado, Genoa se mantiene apenas por encima de la zona de descenso, dejando pasar una oportunidad valiosa para tomar distancia de sus rivales directos.

Pisa, en tanto, suma un punto que le permite seguir compitiendo en la parte baja, aunque continúa con margen reducido.

El panorama para Genoa no es sencillo. En la próxima jornada enfrentará a un rival de mayor jerarquía, un compromiso que pondrá a prueba nuevamente a la defensa y, en particular, al mexicano Johan Vásquez, quien sigue acumulando minutos y protagonismo en su temporada dentro del futbol italiano.

Temas


Futbol
Serie A
resultados

Localizaciones


Genoa

Personajes


Johan Vásquez

Organizaciones


Genoa CFC

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El presidente Donald Trump anunció en redes sociales que Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron capturados por fuerzas estadounidenses tras ataques militares en Venezuela

Trump anuncia captura de Nicolás Maduro y su esposa tras ataque contra Venezuela

Petro publicó en X que su gobierno había celebrado una reunión de seguridad nacional.

Colombia envía fuerzas armadas a frontera con Venezuela ante preocupación por afluencia de refugiados
Primera sacudida

Primera sacudida
El calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) del ciclo escolar 2025-2026 para preescolar, primaria y secundaria indica que el siguiente descanso está programado para finales del mes de marzo.

Semana Santa 2026: SEP confirma las siguientes vacaciones para preescolar, primaria y secundaria
El 2026 inició, y con ello, la primera Luna llena del año llegará más brillante que nunca, deleitando las pupilas de los amantes de la astronomía.

Primera Superluna del 2026: ¿cuándo será la luna llena de enero en México?
Historias. Secuelas, superhéroes y adaptaciones literarias encabezan la lista de películas que buscarán dominar la taquilla el próximo año.

¿Cuál es el que esperas? Los filmes más esperados de 2026: de ‘La Odisea’, ‘Toy Story’ a ‘El Diablo Viste a la Moda 2’
Armando “Toro” Reséndiz posa con el cinturón supermediano de la AMB, tras ser elevado a campeón mundial luego del retiro de Terence Crawford.

Mexicano ‘Toro’ Reséndiz es nuevo campeón mundial tras retiro de Terence Crawford
Batalla. El caso contra Will Smith se encuentra en fase preliminar y aún no tiene fecha de audiencia.

Sigue el drama: niega Will Smith acusación de acoso sexual de su exempleado