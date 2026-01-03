Genoa empata 1-1 con Pisa; Johan Vásquez vuelve a cometer error y propicia gol del rival

Genoa dejó escapar una victoria importante en casa tras igualar 1-1 ante Pisa, en un partido correspondiente a la jornada 18 de la Serie A. El encuentro, disputado en el estadio Luigi Ferraris, tuvo como eje la participación del mexicano Johan Vásquez, quien fue titular y jugó los 90 minutos en un duelo directo por la permanencia. El equipo genovés tomó ventaja temprano en el marcador. Al minuto 14, Lorenzo Colombo aprovechó una desatención defensiva para definir dentro del área y poner el 1-0 que hacía pensar en un triunfo clave para el conjunto local. TE PUEDE INTERESAR: Julián Araujo debuta con el Celtic en amarga derrota ante Rangers en el Old Firm

Genoa controló varios pasajes del primer tiempo, con una línea defensiva ordenada y salidas constantes desde el fondo, donde Vásquez tuvo un rol activo. Sin embargo, Pisa reaccionó antes del descanso. Al 38’, tras un tiro libre enviado al área, una jugada confusa terminó con el balón suelto frente al arco, situación que fue capitalizada por Mehdi Léris, quien empujó el esférico para firmar el 1-1 definitivo. La acción involucró un choque fortuito entre Johan Vásquez y su guardameta, lo que permitió al atacante visitante definir sin oposición. En la segunda mitad, Genoa buscó recuperar la ventaja con mayor posesión y presión alta, pero le faltó claridad en el último tercio. Pisa, por su parte, cerró espacios y apostó por el contragolpe, logrando sostener el empate en un tramo final cargado de tensión. Más allá del resultado, Johan Vásquez volvió a confirmar su condición de titular indiscutible. El defensor mexicano se mantuvo firme en los duelos individuales, participó en la salida del balón y mostró liderazgo en una zaga que ha sido exigida a lo largo de la temporada. Su presencia se ha convertido en un factor constante dentro del esquema del equipo, especialmente en partidos de alta presión como este.