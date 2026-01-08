Real Madrid vence al Atlético y enfrentará al Barcelona en la Final de la Supercopa de España
Con goles de Federico Valverde y Rodrygo, el Real Madrid superó 2-1 al Atlético de Madrid en Semifinales y buscará el título este domingo 11 de enero
Real Madrid selló su pase a la final de la Supercopa de España tras imponerse 2-1 al Atlético de Madrid en una Semifinal intensa disputada en Jeddah, Arabia Saudita.
El triunfo le permite al conjunto merengue citarse con el Barcelona este domingo 11 de enero, en un nuevo Clásico que definirá al campeón del torneo.
El derbi madrileño se inclinó pronto del lado blanco. Apenas iniciado el encuentro, Federico Valverde abrió el marcador con un disparo de larga distancia que sorprendió a la zaga rojiblanca y le dio ventaja tempranera al Real Madrid.
El equipo supo manejar el ritmo del partido y, ya en la segunda mitad, encontró el segundo tanto gracias a Rodrygo, quien culminó una jugada ofensiva para poner el 2-0 y encaminar la clasificación.
El Atlético no bajó los brazos y logró meterse nuevamente en el partido con el gol de Alexander Sørloth, que recortó distancias y mantuvo la tensión hasta el silbatazo final.
Los dirigidos por Diego Simeone empujaron en los últimos minutos en busca del empate, pero la defensa madridista resistió y aseguró el boleto a la final.
Con este resultado, el Real Madrid confirma su dominio en instancias decisivas y se instala en la final de la Supercopa de España, donde enfrentará al Barcelona en un Clásico que definirá el primer título del año y que promete un duelo de alto voltaje entre los dos gigantes del futbol español.