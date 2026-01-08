Real Madrid vence al Atlético y enfrentará al Barcelona en la Final de la Supercopa de España

Real Madrid selló su pase a la final de la Supercopa de España tras imponerse 2-1 al Atlético de Madrid en una Semifinal intensa disputada en Jeddah, Arabia Saudita.

El triunfo le permite al conjunto merengue citarse con el Barcelona este domingo 11 de enero, en un nuevo Clásico que definirá al campeón del torneo.

El derbi madrileño se inclinó pronto del lado blanco. Apenas iniciado el encuentro, Federico Valverde abrió el marcador con un disparo de larga distancia que sorprendió a la zaga rojiblanca y le dio ventaja tempranera al Real Madrid.

El equipo supo manejar el ritmo del partido y, ya en la segunda mitad, encontró el segundo tanto gracias a Rodrygo, quien culminó una jugada ofensiva para poner el 2-0 y encaminar la clasificación.