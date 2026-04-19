Johan Vásquez lidera al Genoa y lo acerca a la permanencia en la Serie A

El defensa mexicano Johan Vásquez fue nuevamente protagonista en la victoria del Genoa CFC, que se impuso 1-2 en su visita al Pisa SC y dio un paso importante hacia la permanencia en la Serie A. El equipo genovés sumó su segundo triunfo consecutivo y alcanzó 39 puntos, colocándose en la posición 13 de la tabla cuando restan cinco jornadas por disputarse en la temporada 2025-2026. El margen respecto a la zona de descenso permite al conjunto acercarse a su objetivo principal.

Vásquez inició el encuentro como titular y portó el gafete de capitán, rol en el que ha sido recurrente en las últimas semanas. Desde la zaga, el sonorense organizó la línea defensiva, aunque el equipo visitante se vio sorprendido en el primer tiempo. Un descuido permitió que Simone Canestrelli adelantara al Pisa, que pese a su situación en la tabla buscó competir en casa.

Antes del descanso, el Genoa encontró la respuesta. Al minuto 41, Jeff Ekhator aprovechó una jugada en el área para marcar el empate. Ya en el arranque del segundo tiempo, el conjunto visitante completó la remontada gracias a un penal convertido por Lorenzo Colombo. Con la ventaja en el marcador, el equipo dirigido en la cancha por Vásquez optó por un planteamiento más conservador. Replegó líneas, cerró espacios en el medio campo y buscó contener los intentos ofensivos del rival, que ocupa el último lugar de la clasificación con 18 unidades y tiene pocas opciones de evitar el descenso. En lo individual, el mexicano registró una intercepción, una recuperación y ganó tres duelos directos. Además, completó el 88 por ciento de sus pases, tuvo 55 contactos con el balón y recibió una falta durante el partido. De acuerdo con el sitio especializado Sofascore, su desempeño fue calificado con 5.4.

El cierre de campaña para el Genoa será exigente, con compromisos ante Como, Atalanta, Fiorentina, Milan y Lecce, rivales que pelean distintos objetivos en la recta final del torneo. Tras concluir la temporada en Italia, Vásquez se integraría a la concentración de la Selección Mexicana a finales de mayo. El equipo tiene programado un partido de preparación ante Serbia el 4 de junio en Toluca, previo al inicio de la Copa del Mundo de 2026, donde el defensor apunta a ser titular en el encuentro inaugural frente a Sudáfrica.

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