Johan Vásquez marca marca en derrota del Genoa y roba reflectores a Santiago Giménez

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    Johan Vásquez marca marca en derrota del Genoa y roba reflectores a Santiago Giménez
    Johan Vásquez anotó el único gol del Genoa en el duelo de mexicanos frente al Milan de Santiago Giménez. FOTO: EFE

Johan Vásquez volvió a destacar en la Serie A al marcar en la derrota del Genoa ante el Milan, en un partido que también contó con la participación de Santiago Giménez, quien fue titular pero continúa sin reencontrarse con el gol tras su regreso de lesión

El cierre de temporada en la Serie A dejó un duelo con presencia mexicana entre Johan Vásquez y Santiago Giménez, en un encuentro donde el Genoa cayó 2-1 ante el AC Milan, pero que tuvo como uno de los protagonistas al defensor sonorense, quien marcó para su equipo.

En el penúltimo compromiso del campeonato italiano, Johan Vásquez volvió a destacar con el Genoa al aparecer en el área rival y convertir el único tanto de su escuadra. El central mexicano firmó una actuación sólida en defensa y además aportó en ofensiva en un partido que reunió a dos futbolistas mexicanos en la cancha de la Serie A.

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Del otro lado, Santiago Giménez arrancó nuevamente como titular con el Milan. El delantero mexicano disputó alrededor de 68 minutos antes de salir de cambio por Niclas Füllkrug. Aunque tuvo participación constante en ataque, apenas pudo registrar un disparo y continúa sin reencontrarse con el gol desde su regreso tras la lesión que lo apartó varias semanas.

El Milan logró remontar el encuentro y sumar tres puntos importantes en la recta final de la temporada. Con este resultado, el conjunto rossonero alcanzó las 70 unidades y de momento se colocó en la tercera posición de la clasificación, acercándose a asegurar un lugar en la próxima edición de la UEFA Champions League.

Para el Genoa, la derrota no modifica demasiado el panorama del cierre de campaña. El club permanece con 41 puntos en la décima cuarta posición, ya lejos de la pelea por el descenso y con margen para comenzar a planificar la siguiente temporada en el futbol italiano.

El enfrentamiento también representó una nueva oportunidad para observar el presente de dos futbolistas que forman parte de la base de la Selección Mexicana rumbo al Mundial de 2026. Johan Vásquez mantiene regularidad y protagonismo en Italia, mientras que Santiago Giménez busca recuperar ritmo y contundencia en uno de los tramos más importantes del calendario europeo.

La próxima semana ambos clubes disputarán su último partido de la temporada antes de que varios seleccionados nacionales tomen un breve descanso y posteriormente se integren a sus compromisos internacionales.

El Milan cerrará la campaña jugando en casa frente al Cagliari Calcio, mientras que el Genoa visitará al US Lecce en el cierre oficial de la Serie A.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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