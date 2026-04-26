¡Inamovible! Johan Vásquez suma 90 minutos con el Genoa, pero no evita la caída ante el Como

Johan Vásquez volvió a confirmar su peso dentro del Genoa, aunque esta vez no pudo evitar una derrota dolorosa en casa. El defensa mexicano fue titular y disputó los 90 minutos en el 2-0 que el Como consiguió este domingo en el Stadio Luigi Ferraris, dentro de la Jornada 34 de la Serie A 2025-2026. El conjunto visitante golpeó muy temprano el partido. Apenas al minuto 10, Anastasios Douvikas abrió el marcador para el Como, obligando al Genoa a remar contra corriente desde el primer tramo del encuentro. Pese a los intentos del equipo dirigido por Daniele De Rossi, los locales no encontraron claridad en el último tercio y terminaron pagando caro su falta de contundencia.

Vásquez formó parte de la línea defensiva del Genoa y completó nuevamente el encuentro, manteniéndose como una de las piezas más constantes del club italiano. El mexicano jugó los 90 minutos ante Como y recibió una calificación de 7.5, una de las más altas dentro del cuadro local pese al resultado adverso. Como sentencia el partido en el segundo tiempo Aunque Genoa intentó reaccionar tras el descanso, Como encontró el segundo golpe al minuto 68, cuando Assane Diao marcó el 2-0 definitivo. El equipo visitante fue más efectivo en las áreas y logró sostener su ventaja hasta el silbatazo final, llevándose tres puntos importantes en su pelea por mantenerse en la parte alta de la clasificación.

El partido también estuvo marcado por el susto que sufrió Nico Paz, jugador del Como, quien tuvo que abandonar el encuentro tras un choque con Alessandro Marcandalli. El argentino fue atendido por el cuerpo médico y posteriormente sometido a estudios, aunque los primeros reportes señalaron alivio dentro del club italiano. Para Johan Vásquez, el duelo representó otra muestra de regularidad rumbo al cierre de temporada en Italia. El zaguero sonorense se mantiene como uno de los futbolistas mexicanos con mayor continuidad en Europa, un punto relevante para la Selección Mexicana de cara a sus próximos compromisos internacionales y al proceso rumbo al Mundial 2026.

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