Jornada 3 de la Liga BBVA Femenil: América y Tigres exponen su paso perfecto; ¿quién podrá frenarlas?

La Jornada 3 de la Liga BBVA MX Femenil promete sacudir las primeras posiciones del Apertura 2026. Del viernes 14 al lunes 17 de agosto, los 18 clubes volverán a escena, con América, Tigres, Chivas, Toluca y Rayadas en busca de conservar su paso perfecto. El telón se abrirá el viernes a las 7:00 de la noche con Cruz Azul contra Atlante, en el Estadio Centenario. La Máquina necesita responder después del doloroso 10-0 sufrido ante América, resultado que provocó la salida del técnico Israel del Real. Las azulgranas intentarán recuperarse de la derrota por 3-1 frente a Monterrey.

El sábado, América, campeón vigente y líder del Grupo B con seis puntos, recibirá a Puebla a las 3:45 de la tarde. Las Águilas han marcado 13 goles sin recibir ninguno, mientras la Franja ocupa el fondo de su sector; el escenario luce propicio para otra exhibición del conjunto de Ángel Villacampa. A las 5:00, Pachuca recibirá a Pumas en el Estadio Hidalgo. Las Tuzas apenas suman un punto y buscarán despertar ante unas universitarias que vienen de superar 2-1 a Necaxa. Después, Tigres enfrentará a FC Juárez a las 7:06 en el Volcán, con Diana Ordóñez, líder de goleo con cinco tantos, como principal amenaza. Tijuana y Necaxa cerrarán el día a las 9:10, obligadas a estrenar su casillero. El domingo, Chivas defenderá su paso perfecto frente al Atlético de San Luis a las 5:00 de la tarde en el Estadio Akron. Ambos llegan motivados: el Rebaño goleó 4-1 a Puebla y las potosinas vencieron 2-1 a Tijuana.

La fecha terminará el lunes. León recibirá a Querétaro a las 5:00; Toluca se medirá al Atlas a las 6:00; y Santos Laguna enfrentará a Rayadas a las 7:06 en el TSM Corona. Las Guerreras llegan fortalecidas por su victoria en Querétaro, pero tendrán enfrente a un Monterrey que ganó sus dos primeros compromisos. Con el nuevo formato de dos grupos y solamente 14 fechas, cada punto tiene mayor peso: únicamente los cuatro mejores de cada sector avanzarán a Cuartos de Final. La Jornada 3 será una prueba temprana para separar a los candidatos de los equipos obligados a remar contracorriente.