Jornada 3 de la Liga BBVA Femenil: América y Tigres exponen su paso perfecto; ¿quién podrá frenarlas?

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    Jornada 3 de la Liga BBVA Femenil: América y Tigres exponen su paso perfecto; ¿quién podrá frenarlas?
    América y Tigres encabezan sus respectivos grupos después de ganar sus primeros dos partidos del torneo. FOTO: MEXSPORT

Cinco equipos llegan con marca perfecta, mientras Cruz Azul, Pachuca y otros clubes buscarán reaccionar en una fecha clave del Apertura 2026

La Jornada 3 de la Liga BBVA MX Femenil promete sacudir las primeras posiciones del Apertura 2026.

Del viernes 14 al lunes 17 de agosto, los 18 clubes volverán a escena, con América, Tigres, Chivas, Toluca y Rayadas en busca de conservar su paso perfecto.

El telón se abrirá el viernes a las 7:00 de la noche con Cruz Azul contra Atlante, en el Estadio Centenario. La Máquina necesita responder después del doloroso 10-0 sufrido ante América, resultado que provocó la salida del técnico Israel del Real. Las azulgranas intentarán recuperarse de la derrota por 3-1 frente a Monterrey.

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El sábado, América, campeón vigente y líder del Grupo B con seis puntos, recibirá a Puebla a las 3:45 de la tarde.

Las Águilas han marcado 13 goles sin recibir ninguno, mientras la Franja ocupa el fondo de su sector; el escenario luce propicio para otra exhibición del conjunto de Ángel Villacampa.

A las 5:00, Pachuca recibirá a Pumas en el Estadio Hidalgo. Las Tuzas apenas suman un punto y buscarán despertar ante unas universitarias que vienen de superar 2-1 a Necaxa.

Después, Tigres enfrentará a FC Juárez a las 7:06 en el Volcán, con Diana Ordóñez, líder de goleo con cinco tantos, como principal amenaza. Tijuana y Necaxa cerrarán el día a las 9:10, obligadas a estrenar su casillero.

El domingo, Chivas defenderá su paso perfecto frente al Atlético de San Luis a las 5:00 de la tarde en el Estadio Akron.

Ambos llegan motivados: el Rebaño goleó 4-1 a Puebla y las potosinas vencieron 2-1 a Tijuana.

La fecha terminará el lunes. León recibirá a Querétaro a las 5:00; Toluca se medirá al Atlas a las 6:00; y Santos Laguna enfrentará a Rayadas a las 7:06 en el TSM Corona.

Las Guerreras llegan fortalecidas por su victoria en Querétaro, pero tendrán enfrente a un Monterrey que ganó sus dos primeros compromisos.

Con el nuevo formato de dos grupos y solamente 14 fechas, cada punto tiene mayor peso: únicamente los cuatro mejores de cada sector avanzarán a Cuartos de Final.

La Jornada 3 será una prueba temprana para separar a los candidatos de los equipos obligados a remar contracorriente.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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