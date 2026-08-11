América aplasta 10-0 a Cruz Azul: así quedó la Jornada 2 y las tablas de la Liga Femenil

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    América aplasta 10-0 a Cruz Azul: así quedó la Jornada 2 y las tablas de la Liga Femenil
    Las Águilas encabezan el Grupo B con seis puntos, 13 goles anotados y la portería invicta. FOTO: MEXSPORT

Tigres, Toluca, Rayadas, América y Chivas mantienen paso perfecto, mientras cinco clubes continúan sin sumar puntos

El América convirtió la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA en una exhibición.

Las Águilas aplastaron 10-0 a Cruz Azul en el Clásico Joven, firmaron la mayor goleada de la fecha y tomaron el liderato del Grupo B gracias a una diferencia de +13. El campeón suma 13 tantos y todavía no recibe gol.

La segunda fecha también mantuvo el paso perfecto de Tigres, Toluca, Rayadas y Chivas. Las Amazonas remontaron para vencer 2-1 al León; Toluca superó 2-0 a FC Juárez; Monterrey derrotó 3-1 al Atlante y Guadalajara goleó 4-1 al Puebla.

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Santos Laguna consiguió sus primeros puntos al imponerse 2-1 a Querétaro en La Corregidora. Pumas venció a Necaxa por idéntico marcador y Atlético de San Luis derrotó 2-1 a Tijuana.

El único empate fue el 1-1 entre Atlas y Pachuca. Los nueve resultados de la Jornada 2 quedaron de la siguiente manera: Atlas 1-1 Pachuca; América 10-0 Cruz Azul; Querétaro 1-2 Santos; Necaxa 1-2 Pumas; Rayadas 3-1 Atlante; Puebla 1-4 Chivas; San Luis 2-1 Tijuana; Toluca 2-0 FC Juárez, y León 1-2 Tigres.

¿Cómo van las posiciones del Apertura 2026?

Tigres encabeza el Grupo A con seis puntos y diferencia de +9. Toluca, también con seis, es segundo por su +5, mientras Rayadas ocupa el tercer puesto con seis unidades y +3. León completa la zona de Liguilla con tres puntos y +2.

Atlante y FC Juárez suman tres puntos y diferencia de -1; Santos es séptimo con tres y -2, mientras Cruz Azul cayó al octavo sitio con tres unidades y -8. Querétaro está al fondo sin puntos.

En el Grupo B, América es líder con seis puntos y +13; Chivas le sigue con seis y +5. Pumas y Atlético de San Luis, ambos con tres unidades y -2, ocupan el tercero y cuarto lugar, respectivamente.

Pachuca es quinto con un punto y diferencia de -1, seguido por Atlas, que también suma uno, pero tiene -2. Tijuana y Necaxa aún no puntúan y registran -2; Puebla cierra el sector sin unidades y con -11. Así quedaron las posiciones tras dos fechas.

Los cuatro mejores de cada grupo avanzarán directamente a Cuartos de Final tras 14 jornadas. América y Tigres marcaron el ritmo inicial, pero la pelea por los boletos apenas comienza.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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