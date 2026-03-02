Jornada 9 del Clausura 2026: horarios y dónde ver todos los partidos de la Liga MX

/ 2 marzo 2026
    Pumas UNAM y Toluca se enfrentan en Ciudad Universitaria en duelo de equipos invictos. FOTO: MEXSPORT

La fecha se disputa este 3 y 4 de marzo con enfrentamientos clave como Santos Laguna ante Cruz Azul, Pumas frente a Toluca y el duelo entre Puebla y Tigres

La actividad del Clausura 2026 en la Liga MX continúa esta semana con la disputa de la Jornada 9, una fecha programada a media semana que presenta enfrentamientos entre equipos que buscan mantenerse en la parte alta y otros que intentan recuperar terreno tras resultados recientes.

Uno de los compromisos que dará inicio a la jornada será el que sostengan Santos Laguna y Cruz Azul en el Estadio TSM. El conjunto capitalino llega como líder general con 19 puntos, luego de imponerse a Monterrey en la fecha anterior. Su visita a Torreón representa una oportunidad para conservar el primer sitio del campeonato ante un rival que viene de empatar en Querétaro.

A la misma hora, Pachuca será anfitrión del Necaxa. Los hidrocálidos atraviesan un momento complicado tras sumar su segunda derrota consecutiva, la más reciente frente a León. Los Tuzos, por su parte, también intentarán recomponer el rumbo después de caer en su visita a Mazatlán durante la Jornada 8.

Más tarde, Atlético San Luis regresará a casa para enfrentar a Mazatlán FC. El cuadro potosino viene de perder en tiempo agregado ante Puebla, en un encuentro que se definió con el tanto de Esteban Lozano tras ingresar de cambio en el segundo tiempo.

En Ciudad Universitaria se disputará uno de los encuentros entre equipos que aún no conocen la derrota. Pumas UNAM recibirá al Toluca con la intención de extender su racha sin perder, que ya alcanza ocho compromisos. Los universitarios rescataron el empate frente a Tijuana gracias a un gol de Juninho antes del descanso, mientras que los mexiquenses llegan tras vencer a Guadalajara por 2-0 en el Estadio Nemesio Diez, resultado que los mantiene dentro del grupo de invictos.

Para el 4 de marzo, Puebla buscará aprovechar su primer triunfo del torneo cuando reciba a Tigres UANL, que viene de superar 4-1 al Club América como visitante. El conjunto regiomontano consiguió su primera victoria ante los azulcremas en esa condición desde 2019.

En otro de los duelos, Monterrey enfrentará a Querétaro tras los recientes cambios en su dirección técnica posteriores a la derrota frente a Cruz Azul. El equipo queretano llega después de empatar a dos goles con Santos Laguna.

La jornada también contempla el partido entre Atlas y Club Tijuana, mientras que América intentará volver al triunfo cuando reciba a FC Juárez en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Cabe señalar que el encuentro entre Guadalajara y León será reprogramado para los próximos días, por lo que no formará parte de la actividad de esta fecha.

Partidos, horarios y dónde ver la Jornada 9

Martes 3 de marzo

Santos Laguna vs Cruz Azul | 19:00 horas | Canal 5, TUDN, ViX y ESPN

Pachuca vs Necaxa | 19:00 horas | FOX ONE

Atlético San Luis vs Mazatlán FC | 21:00 horas | ViX, ESPN y Disney+

Pumas UNAM vs Toluca | 21:10 horas | Canal 5, TUDN y ViX

Miércoles 4 de marzo

Puebla vs Tigres UANL | 19:00 horas | Canal 7, FOX y FOX ONE

Monterrey vs Querétaro | 19:00 horas | ViX

Atlas vs Club Tijuana | 21:00 horas | ViX

Club América vs FC Juárez | 21:00 horas | ViX

Con varios equipos aún en disputa por los primeros lugares, la Jornada 9 podría marcar movimientos importantes en la clasificación general del torneo conforme avanza la fase regular del campeonato.

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

