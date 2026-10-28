¿Juan Brunetta a la Selección Mexicana? Rafael Márquez lo buscaría para el Mundial 2030

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    ¿Juan Brunetta a la Selección Mexicana? Rafael Márquez lo buscaría para el Mundial 2030
    Juan Brunetta, figura ofensiva de Tigres, estaría en la mira de Rafael Márquez para reforzar a la Selección Mexicana rumbo al Mundial de 2030. FOTO: MEXSPORT

El mediocampista argentino de Tigres habría conversado con el entrenador del Tricolor, mientras la FMF analiza su naturalización para incorporarlo a partir de 2027

México podría sumar otro futbolista naturalizado rumbo al Mundial de 2030.

Juan Brunetta, figura de los Tigres, estaría en los planes de Rafael Márquez, quien habría hablado con el argentino para conocer su disposición de defender la camiseta del Tricolor.

De acuerdo con León Lecanda, de ESPN, el entrenador preguntó por la situación migratoria del mediocampista durante su visita al Centro de Entrenamiento Tigres, el pasado 15 de octubre.

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El acercamiento habría despertado el interés del jugador, aunque no existe una decisión ni una convocatoria oficial.

El periodista César Luis Merlo reportó, además, que Brunetta y Márquez se reunieron personalmente y que integrantes de la estructura de Selecciones Nacionales analizan las gestiones migratorias necesarias.

Enrique Nieto, vicepresidente de Selecciones Nacionales, sería uno de los directivos involucrados en el seguimiento del caso.

Sin embargo, el volante de 29 años no podría ponerse de inmediato a las órdenes del técnico mexicano.

Tras llegar al país en 2022 para jugar con Santos Laguna y posteriormente incorporarse a Tigres, tendría que completar cinco años de residencia continua, requisito que alcanzaría en junio de 2027.

A ello se suma la necesidad de obtener la nacionalidad mexicana y resolver su elegibilidad ante FIFA.

Brunetta representó a Argentina Sub-23 en el Preolímpico Sudamericano de 2020, por lo que su incorporación al Tri también estaría sujeta a un procedimiento de cambio de federación.

Su continuidad en Monterrey parece facilitar ese escenario: recientemente extendió su contrato con Tigres hasta 2029.

Su capacidad para generar juego, filtrar pases y llegar al gol lo convierte en una alternativa atractiva para el proyecto de Márquez.

Por ahora, la posibilidad de ver a Juan Brunetta con la Selección Mexicana es una negociación reportada por diversos medios, no un fichaje cerrado.

Si cumple los trámites y conserva su nivel en la Liga MX, podría competir por un lugar en el siguiente ciclo mundialista.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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