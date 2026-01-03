Julián Araujo debuta con el Celtic en amarga derrota ante Rangers en el Old Firm

Fútbol
/ 3 enero 2026
    Julián Araujo debuta con el Celtic en amarga derrota ante Rangers en el Old Firm
    Julián Araujo disputó sus primeros minutos con el Celtic al ingresar en el segundo tiempo del Old Firm, duelo en el que los verdes cayeron 3-1 ante Rangers en Celtic Park. FOTO: X

El mexicano sumó sus primeros minutos con el Celtic en el clásico escocés, que terminó con triunfo 3-1 del Rangers en Celtic Park, por la Scottish Premiership

El mexicano Julián Araujo tuvo este sábado su debut oficial con el Celtic en uno de los escenarios más exigentes del futbol europeo: el Old Firm ante el Rangers, correspondiente a la Scottish Premiership.

El estreno del lateral mexicano llegó en un contexto complicado, ya que su equipo terminó cayendo 3-1 frente a su máximo rival en Celtic Park.

Araujo, quien fue registrado apenas días antes tras concretarse su llegada en calidad de préstamo, inició el partido en el banquillo y ingresó al minuto 67, cuando el encuentro ya estaba inclinado a favor del conjunto visitante.

TE PUEDE INTERESAR: Seahawks vs 49er definen al líder de la NFC Oeste: horario y dónde ver el duelo

Con solo una sesión de entrenamiento previa, el exjugador del Barcelona y Bournemouth fue utilizado por el cuerpo técnico para reforzar el costado derecho y comenzar su proceso de adaptación al futbol escocés.

El partido arrancó con intensidad propia del clásico. Celtic se adelantó en el marcador antes del descanso gracias a un gol de Yang Hyun-Jun, que hizo estallar a la afición local y parecía encaminar a los verdes a una noche favorable.

Sin embargo, el segundo tiempo cambió por completo el rumbo del encuentro.

Rangers reaccionó con contundencia y le dio la vuelta al marcador con un doblete de Youssef Chermiti, quien aprovechó desajustes defensivos para marcar en dos ocasiones.

Ya en la recta final, Mikey Moore sentenció el partido con el tercer tanto, silenciando Celtic Park y sellando una de las victorias más importantes de la temporada para el cuadro visitante.

Con el ingreso de Julián Araujo, Celtic buscó mayor profundidad y dinámica por la banda derecha.

El mexicano tuvo intervenciones correctas, mostró disposición para sumarse al ataque y dejó sensaciones positivas dentro de un contexto adverso.

Su participación fue breve, pero representó un paso relevante en su carrera europea, especialmente al tratarse de un debut en un clásico de alta presión.

La derrota no solo significó un golpe anímico para Celtic, sino que apretó la lucha en la parte alta de la tabla, ya que Rangers igualó en puntos a su acérrimo rival y reforzó su candidatura al título.

Para Araujo, el reto inmediato será ganarse minutos de forma progresiva y consolidarse como una opción recurrente en el once, en una temporada clave también pensando en el proceso rumbo al Mundial 2026.

El Old Firm dejó claro que el margen de error es mínimo y que cada detalle cuenta.

Julián Araujo ya dio su primer paso en Escocia; ahora, el objetivo será convertir ese debut en continuidad y protagonismo con el Celtic.

Temas


Futbol
resultados

Localizaciones


Glasgow

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El presidente Donald Trump anunció en redes sociales que Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron capturados por fuerzas estadounidenses tras ataques militares en Venezuela

Trump anuncia captura de Nicolás Maduro y su esposa tras ataque contra Venezuela

Petro publicó en X que su gobierno había celebrado una reunión de seguridad nacional.

Colombia envía fuerzas armadas a frontera con Venezuela ante preocupación por afluencia de refugiados
Primera sacudida

Primera sacudida
El calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) del ciclo escolar 2025-2026 para preescolar, primaria y secundaria indica que el siguiente descanso está programado para finales del mes de marzo.

Semana Santa 2026: SEP confirma las siguientes vacaciones para preescolar, primaria y secundaria
El 2026 inició, y con ello, la primera Luna llena del año llegará más brillante que nunca, deleitando las pupilas de los amantes de la astronomía.

Primera Superluna del 2026: ¿cuándo será la luna llena de enero en México?
Historias. Secuelas, superhéroes y adaptaciones literarias encabezan la lista de películas que buscarán dominar la taquilla el próximo año.

¿Cuál es el que esperas? Los filmes más esperados de 2026: de ‘La Odisea’, ‘Toy Story’ a ‘El Diablo Viste a la Moda 2’
Armando “Toro” Reséndiz posa con el cinturón supermediano de la AMB, tras ser elevado a campeón mundial luego del retiro de Terence Crawford.

Mexicano ‘Toro’ Reséndiz es nuevo campeón mundial tras retiro de Terence Crawford
Batalla. El caso contra Will Smith se encuentra en fase preliminar y aún no tiene fecha de audiencia.

Sigue el drama: niega Will Smith acusación de acoso sexual de su exempleado