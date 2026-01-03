Julián Araujo debuta con el Celtic en amarga derrota ante Rangers en el Old Firm

El mexicano Julián Araujo tuvo este sábado su debut oficial con el Celtic en uno de los escenarios más exigentes del futbol europeo: el Old Firm ante el Rangers, correspondiente a la Scottish Premiership. El estreno del lateral mexicano llegó en un contexto complicado, ya que su equipo terminó cayendo 3-1 frente a su máximo rival en Celtic Park. Araujo, quien fue registrado apenas días antes tras concretarse su llegada en calidad de préstamo, inició el partido en el banquillo y ingresó al minuto 67, cuando el encuentro ya estaba inclinado a favor del conjunto visitante. TE PUEDE INTERESAR: Seahawks vs 49er definen al líder de la NFC Oeste: horario y dónde ver el duelo

Con solo una sesión de entrenamiento previa, el exjugador del Barcelona y Bournemouth fue utilizado por el cuerpo técnico para reforzar el costado derecho y comenzar su proceso de adaptación al futbol escocés. El partido arrancó con intensidad propia del clásico. Celtic se adelantó en el marcador antes del descanso gracias a un gol de Yang Hyun-Jun, que hizo estallar a la afición local y parecía encaminar a los verdes a una noche favorable. Sin embargo, el segundo tiempo cambió por completo el rumbo del encuentro. Rangers reaccionó con contundencia y le dio la vuelta al marcador con un doblete de Youssef Chermiti, quien aprovechó desajustes defensivos para marcar en dos ocasiones. Ya en la recta final, Mikey Moore sentenció el partido con el tercer tanto, silenciando Celtic Park y sellando una de las victorias más importantes de la temporada para el cuadro visitante. Con el ingreso de Julián Araujo, Celtic buscó mayor profundidad y dinámica por la banda derecha. El mexicano tuvo intervenciones correctas, mostró disposición para sumarse al ataque y dejó sensaciones positivas dentro de un contexto adverso. Su participación fue breve, pero representó un paso relevante en su carrera europea, especialmente al tratarse de un debut en un clásico de alta presión. La derrota no solo significó un golpe anímico para Celtic, sino que apretó la lucha en la parte alta de la tabla, ya que Rangers igualó en puntos a su acérrimo rival y reforzó su candidatura al título.