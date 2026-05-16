Julián Araujo se corona campeón con Celtic tras dramática remontada ante Hearts

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    Julián Araujo se corona campeón con Celtic tras dramática remontada ante Hearts
    El Celtic FC aseguró el título tras derrotar al Hearts en un cierre lleno de tensión. FOTO: AP

El mexicano Julián Araujo conquistó la liga de Escocia con el Celtic FC, que remontó al Heart of Midlothian FC en los minutos finales para asegurar su quinto campeonato consecutivo

El Celtic FC volvió a coronarse en Escocia en una tarde llena de tensión, remontada y festejo, con el mexicano Julián Araujo como parte del plantel que conquistó el título número 56 de liga para el club. El conjunto de Glasgow derrotó 3-1 al Heart of Midlothian FC en un cierre dramático que mantuvo el campeonato en suspenso hasta el tiempo agregado.

Para Araujo, la coronación representa un momento importante en su etapa por el futbol europeo. El defensor mexicano llegó esta temporada al Celtic con la intención de ganar minutos y consolidarse fuera de México, y ahora suma un campeonato en una de las ligas con mayor tradición del Reino Unido. El exjugador del LA Galaxy y surgido de la cantera de FC Barcelona formó parte de un equipo que mantuvo el dominio del futbol escocés al conquistar su quinta liga consecutiva.

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La tarde no comenzó de la mejor manera para el Celtic. Hearts salió decidido a pelear por una corona que no consigue desde hace más de seis décadas y logró adelantarse al minuto 42 gracias a una anotación de Lawrence Shankland, lo que encendió el ánimo en las tribunas locales y puso presión sobre el cuadro visitante.

Con el marcador en contra, el Celtic veía escapar un campeonato que parecía encaminado semanas atrás. El nerviosismo comenzó a sentirse dentro del terreno de juego, mientras Hearts resistía cada avance con la ilusión de firmar una de las mayores sorpresas recientes en el futbol escocés.

Pero antes del descanso llegó la reacción del conjunto verdiblanco. En tiempo agregado del primer tiempo, Arne Engels apareció dentro del área para marcar el empate 1-1 al 45+3, un gol que permitió al Celtic recuperar confianza y mantenerse con vida en la pelea por el título.

En la segunda mitad, el partido se volvió cada vez más cerrado. Hearts apostó por defender el empate y sostener el sueño del campeonato, mientras Celtic insistió hasta encontrar espacios. El reloj avanzaba y la tensión aumentaba en ambos lados.

La jugada decisiva apareció al minuto 86, cuando Daizen Maeda aprovechó un error defensivo para firmar el 2-1 que acercó al Celtic a la coronación. El gol cambió el ambiente por completo y dejó a los visitantes a unos minutos de asegurar el trofeo.

Todavía hubo tiempo para una última escena. Con Hearts lanzado al ataque, incluso con su portero en el área rival, el Celtic recuperó el balón y armó un contragolpe que terminó con Callum Osmand marcando el 3-1 definitivo al 90+7.

Tras el silbatazo final, los aficionados invadieron la cancha para celebrar otro campeonato de liga. Entre ellos, Julián Araujo festejó su primer título en Escocia, consolidando una temporada en la que el mexicano logró integrarse a uno de los clubes más importantes del futbol británico.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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