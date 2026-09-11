Julián Quiñones anota, pero Al-Qadisiya deja escapar el triunfo: 3-3 ante Al-Ettifaq

Julián Quiñones volvió a marcar en Arabia Saudita, pero su gol no bastó para darle el triunfo al Al-Qadisiya. El delantero mexicano abrió el marcador en el empate 3-3 ante Al-Ettifaq, disputado este viernes por la Jornada 7 de la Saudi Pro League, en el Estadio Príncipe Mohamed bin Fahd. El atacante llegó a tres anotaciones en la presente campaña de liga y volvió a responder en una semana marcada por su nominación al Balón de Oro 2026.

Sin embargo, la celebración individual terminó acompañada de frustración: su equipo dejó escapar dos ventajas en el Derbi del Este. Quiñones apareció al minuto 12 para culminar una acción por derecha. Mohammed Abu Alshamat insistió después de que la defensa rechazara un primer envío y encontró al seleccionado mexicano dentro del área chica, donde empujó el balón para poner el 1-0. Su influencia también se extendió a la construcción del segundo tanto. Con un pase de tres dedos habilitó a Christopher Baah, quien avanzó por izquierda y sirvió para que Mateo Retegui ampliara la diferencia al 15. Al-Qadisiya tenía una ventaja tempranera que parecía encaminar la victoria.

Al-Ettifaq, sin embargo, respondió antes del descanso. Bersant Celina descontó al 26 y mantuvo con vida a la visita. Ya en la segunda mitad, Álvaro Medrán convirtió al 64 con un disparo desde fuera del área para establecer el 2-2 y cambiar el panorama del encuentro. El cierre concentró otra sacudida. Mohammed Al-Qahtani recuperó la delantera para los locales al 82, pero la alegría duró apenas tres minutos: Jordan Larsson apareció al 85, tras un servicio de Medrán, y firmó el 3-3 definitivo. Quiñones completó los 90 minutos y Al-Qadisiya alcanzó 16 puntos, ubicado provisionalmente en el segundo lugar, detrás de Al-Ittihad, con 17.

El mexicano aportó contundencia y participó en otra jugada de gol, aunque el equipo pagó caro su incapacidad para conservar la ventaja. El empate dejó pendiente el premio colectivo para otra buena actuación del ariete del Tri.