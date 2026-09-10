Olympiacos anuncia a Imanol Alguacil: nuevo reto para la ‘Hormiga’ González

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    Olympiacos anuncia a Imanol Alguacil: nuevo reto para la ‘Hormiga’ González
    Imanol Alguacil asume el mando del Olympiacos y dirigirá al mexicano Armando “Hormiga” González en su primera temporada en Grecia. FOTO: ESPECIAL
Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

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El exentrenador de la Real Sociedad llega con una Copa del Rey en su historial; el mexicano buscará afianzarse tras sus primeras aportaciones

Armando “Hormiga” González ya tiene nuevo entrenador en Europa. Olympiacos anunció este jueves a Imanol Alguacil como su director técnico, en sustitución de José Luis Mendilibar.

El cambio abre una nueva etapa para el delantero mexicano, quien apenas comienza su aventura en el futbol de Grecia tras dejar Chivas.

La designación quedó confirmada mediante un comunicado del conjunto de El Pireo.

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El estratega español, de 55 años, llega después de su paso por el Al-Shabab de Arabia Saudita y asume un plantel obligado a pelear por los títulos nacionales y competir en la Europa League.

¿Quién es Imanol Alguacil?

El nuevo técnico del Olympiacos construyó su trayectoria en la Real Sociedad, institución en la que se formó como jugador y desarrolló buena parte de su carrera en los banquillos.

De acuerdo con el anuncio oficial, estuvo al frente del primer equipo durante seis temporadas y media, entre 2018 y 2025, con 330 partidos dirigidos.

Su principal conquista fue la Copa del Rey 2019-2020, cuya Final se disputó en 2021.

Además, consolidó al cuadro de San Sebastián en competencias europeas y lo llevó a la Champions League, antecedentes que acompañan su regreso al futbol europeo.

¿Qué cambia para la ‘Hormiga’ González?

Para el atacante mexicano, el relevo supone adaptarse a nuevas indicaciones y competir por un lugar bajo otra mirada.

González llegó en agosto y ya aportó goles y asistencias en la Copa de Grecia, por lo que este movimiento ocurre mientras busca afianzarse en su nuevo club griego.

Compartir el español con Alguacil podría facilitar la comunicación durante esa adaptación.

Sin embargo, su participación dependerá de las decisiones del entrenador y de la respuesta que ofrezca en prácticas y partidos.

Mendilibar dejó el cargo después de ganar la Conference League, la Liga, la Copa y la Supercopa griegas.

Su salida se produjo pese a iniciar el campeonato local con dos victorias y un empate, además del reciente triunfo 3-2 sobre Volos en la Copa.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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