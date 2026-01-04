Julián Quiñones marca en 15 segundos y lidera goleada del Al-Qadisiya ante Al-Riyadh

Julián Quiñones tuvo una actuación destacada este sábado al anotar un gol apenas a los 15 segundos del silbatazo inicial en la contundente victoria del Al-Qadisiya sobre el Al-Riyadh, en duelo correspondiente a una nueva jornada de la Saudi Pro League.

Desde el arranque del partido, el conjunto local presionó alto y encontró recompensa de inmediato.

En la primera jugada ofensiva, Quiñones atacó el espacio dentro del área y definió con precisión para abrir el marcador en tiempo récord, firmando uno de los goles más tempraneros del campeonato y marcando el rumbo del encuentro desde el inicio.

La anotación del atacante mexicano desestabilizó por completo al Al-Riyadh, que nunca logró asentarse en el campo.