Julián Quiñones marca en 15 segundos y lidera goleada del Al-Qadisiya ante Al-Riyadh

Fútbol
/ 4 enero 2026
    Julián Quiñones marca en 15 segundos y lidera goleada del Al-Qadisiya ante Al-Riyadh
    Julián Quiñones anotó el tanto más rápido del encuentro en la goleada del Al-Qadisiya sobre Al-Riyadh en la Saudi Pro League. FOTO: X

El delantero mexicano firmó uno de los goles más rápidos de la temporada en la Saudi Pro League y volvió a ser determinante con su equipo

Julián Quiñones tuvo una actuación destacada este sábado al anotar un gol apenas a los 15 segundos del silbatazo inicial en la contundente victoria del Al-Qadisiya sobre el Al-Riyadh, en duelo correspondiente a una nueva jornada de la Saudi Pro League.

Desde el arranque del partido, el conjunto local presionó alto y encontró recompensa de inmediato.

En la primera jugada ofensiva, Quiñones atacó el espacio dentro del área y definió con precisión para abrir el marcador en tiempo récord, firmando uno de los goles más tempraneros del campeonato y marcando el rumbo del encuentro desde el inicio.

TE PUEDE INTERESAR: Jaguars aplasta a Titans y se queda con la División Sur de la AFC

La anotación del atacante mexicano desestabilizó por completo al Al-Riyadh, que nunca logró asentarse en el campo.

Al-Qadisiya aprovechó el golpe anímico y mantuvo el control del partido, ampliando la ventaja con el paso de los minutos hasta concretar una goleada que refuerza sus aspiraciones en la tabla general.

Quiñones volvió a ser un elemento clave en el esquema ofensivo, no solo por el gol, sino por su movilidad, presión constante y capacidad para generar espacios.

Su tanto fue ampliamente comentado por la rapidez con la que llegó, incluso comparado con otros registros históricos de la liga por lo inusual del tiempo en el que se produjo.

En la temporada 2025-26, el delantero mexicano se ha consolidado como uno de los referentes del Al-Qadisiya, aportando goles y actuaciones decisivas que lo colocan entre los futbolistas más influyentes del club.

Su adaptación al fútbol saudí ha sido inmediata y su impacto sigue creciendo jornada tras jornada.

La goleada ante Al-Riyadh no solo confirmó el buen momento colectivo del Al-Qadisiya, sino que volvió a poner a Julián Quiñones en el centro de los reflectores, ahora como protagonista de uno de los goles más rápidos del campeonato.

Temas


Futbol
resultados

Localizaciones


Riad

Personajes


Julián Quiñones

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Alcalde Luján reiteró la postura de Morena en defensa de la soberanía nacional y del proyecto político que encabeza el partido.

Morena responde a Trump: ‘México no es tierra de conquista’
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Jalisco logró la vinculación a proceso de diversas personas señaladas por delitos cometidos contra mujeres.

Fiscalía de Jalisco obtiene vinculación de 34 personas por delitos contra mujeres
Tras ser sustraídos de Venezuela el 3 de enero de 2026, el presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores comparecerán por primera vez ante un tribunal federal de Nueva York.

Nicolás Maduro y Cilia Flores comparecerán el 5 de enero en un tribunal de Nueva York: EFE
La promesa del presidente de un proyecto en Venezuela llega mientras está batallando para lograr una paz permanente entre Israel y Hamás en Gaza y encontrar un desenlace para la guerra de casi cuatro años de Rusia en Ucrania. FOTO:

Trump ofrece plan vago para dirigir Venezuela tras la captura de Maduro
Rubio manifestó que Estados Unidos, que capturó ayer a Maduro en Caracas y lo llevó a un prisión en Nueva York le ofreció múltiples ocasiones la oportunidad de retirarse de la escena de manera positiva. FOTO:

Rubio dice que mayoría de oposición liderada por Machado no ‘está presente’ en Venezuela
La embajada de México en Venezuela pide evitar viajes al territorio tras intervención de Estados Unidos

La embajada de México en Venezuela pide evitar viajes al territorio tras intervención de Estados Unidos
Tras operaciones en Venezuela, Trump amagó con acciones en países como México, Colombia y Cuba.

Pone presión a México intervención de Estados Unidos en Venezuela
En sus editoriales, emitieron fuertes críticas sobre la acción que derivó en la captura de Nicolás Maduro.

Cuestionan diarios influyentes del mundo operativo de EU: ‘Fue ilegal e imprudente’