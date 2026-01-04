Julián Quiñones marca en 15 segundos y lidera goleada del Al-Qadisiya ante Al-Riyadh
El delantero mexicano firmó uno de los goles más rápidos de la temporada en la Saudi Pro League y volvió a ser determinante con su equipo
Julián Quiñones tuvo una actuación destacada este sábado al anotar un gol apenas a los 15 segundos del silbatazo inicial en la contundente victoria del Al-Qadisiya sobre el Al-Riyadh, en duelo correspondiente a una nueva jornada de la Saudi Pro League.
Desde el arranque del partido, el conjunto local presionó alto y encontró recompensa de inmediato.
En la primera jugada ofensiva, Quiñones atacó el espacio dentro del área y definió con precisión para abrir el marcador en tiempo récord, firmando uno de los goles más tempraneros del campeonato y marcando el rumbo del encuentro desde el inicio.
La anotación del atacante mexicano desestabilizó por completo al Al-Riyadh, que nunca logró asentarse en el campo.
Al-Qadisiya aprovechó el golpe anímico y mantuvo el control del partido, ampliando la ventaja con el paso de los minutos hasta concretar una goleada que refuerza sus aspiraciones en la tabla general.
Quiñones volvió a ser un elemento clave en el esquema ofensivo, no solo por el gol, sino por su movilidad, presión constante y capacidad para generar espacios.
Su tanto fue ampliamente comentado por la rapidez con la que llegó, incluso comparado con otros registros históricos de la liga por lo inusual del tiempo en el que se produjo.
En la temporada 2025-26, el delantero mexicano se ha consolidado como uno de los referentes del Al-Qadisiya, aportando goles y actuaciones decisivas que lo colocan entre los futbolistas más influyentes del club.
Su adaptación al fútbol saudí ha sido inmediata y su impacto sigue creciendo jornada tras jornada.
La goleada ante Al-Riyadh no solo confirmó el buen momento colectivo del Al-Qadisiya, sino que volvió a poner a Julián Quiñones en el centro de los reflectores, ahora como protagonista de uno de los goles más rápidos del campeonato.