Julián Quiñones marca en goleada del Al-Qadisiyah y se acerca a Cristiano Ronaldo en el liderato de goleo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Julián Quiñones anotó en la goleada de 4-0 frente al Al-Ettifaq y llegó a 22 goles en la Saudi Pro League, colocándose a solo uno de Cristiano Ronaldo en la tabla de artilleros
El delantero mexicano Julián Quiñones volvió a hacerse presente en el marcador durante la goleada de 4-0 del Al-Qadisiyah sobre Al-Ettifaq, en un resultado que mantiene al atacante en la disputa por el título de goleo en la Saudi Pro League.
El conjunto local tomó ventaja prácticamente desde el arranque. Al minuto 3, el uruguayo Nahitan Nández aprovechó un tiro de esquina y conectó de cabeza para abrir el marcador. La presión continuó y al 7’, Christopher Bonsu Baah amplió la diferencia con el segundo tanto, dejando cuesta arriba el encuentro para la visita en los primeros compases.
TE PUEDE INTERESAR: ‘No fue balacera, era el mofle de un coche’: SSP explica suspensión en el Necaxa vs Querétaro
Con el 2-0 en el tablero, Al-Qadisiyah manejó el ritmo del partido y generó nuevas opciones. Quiñones participó de forma constante en el frente de ataque, aunque no logró concretar un par de oportunidades claras durante el tiempo regular. El equipo visitante intentó reorganizarse, pero sus intentos fueron limitados ante el control del rival.
El panorama se complicó aún más para Al-Ettifaq en la recta final tras la expulsión de uno de sus jugadores, situación que abrió mayores espacios en defensa. Ya en tiempo de compensación, al 91’, llegó la anotación del mexicano. Después de un desborde por derecha de Bonsu Baah y un disparo previo de Yasir Al-Shahrani que el guardameta no pudo asegurar, Quiñones apareció atento al rebote para empujar el balón al fondo de la portería.
Un minuto más tarde, el alemán Julian Weigl firmó el cuarto gol, cerrando una noche favorable para el conjunto local y confirmando la diferencia reflejada en el marcador.
Con esta anotación, Quiñones suma 26 goles en la temporada en todas las competencias, 22 de ellos en la liga saudí. Esa cifra lo coloca a solo un tanto del portugués Cristiano Ronaldo, actual líder de goleo del campeonato.
El triunfo permite a Al-Qadisiyah mantenerse en la cuarta posición de la tabla general y reducir distancias respecto al líder provisional, Al-Ahli. La diferencia es de tres puntos, por lo que el cierre del torneo se perfila competido tanto en la lucha por el campeonato como en la tabla de goleadores, donde el delantero de la Selección Mexicana sigue marcando diferencia en su primera campaña en el fútbol de Arabia Saudita.