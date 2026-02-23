Julián Quiñones marca en goleada del Al-Qadisiyah y se acerca a Cristiano Ronaldo en el liderato de goleo

El delantero mexicano Julián Quiñones volvió a hacerse presente en el marcador durante la goleada de 4-0 del Al-Qadisiyah sobre Al-Ettifaq, en un resultado que mantiene al atacante en la disputa por el título de goleo en la Saudi Pro League.

El conjunto local tomó ventaja prácticamente desde el arranque. Al minuto 3, el uruguayo Nahitan Nández aprovechó un tiro de esquina y conectó de cabeza para abrir el marcador. La presión continuó y al 7’, Christopher Bonsu Baah amplió la diferencia con el segundo tanto, dejando cuesta arriba el encuentro para la visita en los primeros compases.

TE PUEDE INTERESAR: ‘No fue balacera, era el mofle de un coche’: SSP explica suspensión en el Necaxa vs Querétaro

Con el 2-0 en el tablero, Al-Qadisiyah manejó el ritmo del partido y generó nuevas opciones. Quiñones participó de forma constante en el frente de ataque, aunque no logró concretar un par de oportunidades claras durante el tiempo regular. El equipo visitante intentó reorganizarse, pero sus intentos fueron limitados ante el control del rival.