Julián Quiñones marca hattrick con Al Qadsiah, llega a 21 goles y supera a Cristiano Ronaldo en la Saudi Pro League
El delantero mexicano firmó tres anotaciones ante Al Okhdood y se convirtió en sublíder de goleo del futbol saudí, desplazando a Cristiano Ronaldo en la tabla de artilleros
Julián Quiñones firmó una actuación determinante en la victoria del Al Qadsiah FC sobre Al Okhdood Club, al marcar un hattrick que lo llevó a 21 anotaciones en la temporada y lo colocó como sublíder de goleo en la Saudi Pro League, superando a Cristiano Ronaldo en la tabla.
El delantero abrió su cuenta al minuto 34, aprovechando un balón dentro del área para adelantar a su equipo. Antes del descanso, Christian Bassogog igualó al 43’, pero el conjunto local retomó el control en la segunda parte. Waleed Al-Ahmed puso el 2-1 al 50’, encaminando el trámite del encuentro.
Quiñones volvió a aparecer al 74’, firmando su doblete tras una jugada colectiva que desarmó a la defensa rival. Aunque Abdulaziz Al Hatila descontó al 86’ para Al Okhdood, el mexicano selló la noche al 87’ con su tercer tanto, desatando la celebración y confirmando su condición como referente ofensivo del club.
El partido también dejó movimiento en las bancas con múltiples sustituciones en el complemento, además de amonestaciones para Turki Al-Ammar al 6’, Gastón Álvarez al 22’ y Waleed Al-Ahmed en tiempo agregado.
Sin embargo, el foco estuvo en la contundencia del atacante, que atraviesa el mejor momento goleador de su carrera en Arabia Saudita.
Con 21 goles en la campaña, Quiñones no solo es sublíder de la clasificación de artilleros, sino que desplaza a Cristiano Ronaldo del segundo puesto, consolidándose como el hombre más determinante del torneo en el cierre de la temporada.
Su triplete no solo significó tres puntos vitales para el Al Qadsiah, sino también un golpe directo en la pelea individual por el título de goleo en la liga saudí.