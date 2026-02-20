Julián Quiñones marca hattrick con Al Qadsiah, llega a 21 goles y supera a Cristiano Ronaldo en la Saudi Pro League

Julián Quiñones firmó una actuación determinante en la victoria del Al Qadsiah FC sobre Al Okhdood Club, al marcar un hattrick que lo llevó a 21 anotaciones en la temporada y lo colocó como sublíder de goleo en la Saudi Pro League, superando a Cristiano Ronaldo en la tabla.

El delantero abrió su cuenta al minuto 34, aprovechando un balón dentro del área para adelantar a su equipo. Antes del descanso, Christian Bassogog igualó al 43’, pero el conjunto local retomó el control en la segunda parte. Waleed Al-Ahmed puso el 2-1 al 50’, encaminando el trámite del encuentro.

Quiñones volvió a aparecer al 74’, firmando su doblete tras una jugada colectiva que desarmó a la defensa rival. Aunque Abdulaziz Al Hatila descontó al 86’ para Al Okhdood, el mexicano selló la noche al 87’ con su tercer tanto, desatando la celebración y confirmando su condición como referente ofensivo del club.

TE PUEDE INTERESAR: Checo Pérez, al fondo del último día de prácticas en Bahréin; Leclerc marca mejor registro