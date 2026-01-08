Julián Quiñones marca y Al-Qadisiya vence a Al Nassr pese al gol 958 de Cristiano Ronaldo

Julián Quiñones volvió a ser determinante en Arabia Saudita y encabezó la victoria de Al-Qadisiya sobre Al Nassr en un partido que tuvo errores puntuales, momentos de dominio alterno y un dato histórico que no pasó desapercibido: Cristiano Ronaldo llegó a 958 goles en su carrera, aunque su anotación no evitó la derrota de su equipo.

El encuentro inició con Al Nassr tomando la iniciativa. Apenas al minuto 2, Ronaldo probó desde fuera del área, pero su disparo se fue desviado del arco defendido por Koen Casteels. Durante los primeros 20 minutos, el conjunto de Najd manejó la posesión y buscó abrir el marcador, aunque sin claridad en el último toque. En ese tramo, Al-Qadisiya resistió y apostó por transiciones rápidas, con Quiñones como principal referencia ofensiva.

TE PUEDE INTERESAR: Xolos recibe al América en el arranque del Clausura 2026: previa, horario y transmisión

El delantero colombiano, nacionalizado mexicano, comenzó a aparecer con peligro pasada la media hora. Al 27’, remató de cabeza tras un tiro de esquina, pero el balón salió sin dirección de portería. Minutos después, volvió a exigir al guardameta Nawaf Al-Aqidi con un remate de primera intención desde el área, tras un centro por derecha. El arquero respondió con una buena salida para evitar el gol.