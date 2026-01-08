Julián Quiñones marca y Al-Qadisiya vence a Al Nassr pese al gol 958 de Cristiano Ronaldo
El mexicano abrió el marcador al inicio del segundo tiempo y fue determinante en el desarrollo del juego, mientras que ‘El Bicho’ descontó desde el punto penal
Julián Quiñones volvió a ser determinante en Arabia Saudita y encabezó la victoria de Al-Qadisiya sobre Al Nassr en un partido que tuvo errores puntuales, momentos de dominio alterno y un dato histórico que no pasó desapercibido: Cristiano Ronaldo llegó a 958 goles en su carrera, aunque su anotación no evitó la derrota de su equipo.
El encuentro inició con Al Nassr tomando la iniciativa. Apenas al minuto 2, Ronaldo probó desde fuera del área, pero su disparo se fue desviado del arco defendido por Koen Casteels. Durante los primeros 20 minutos, el conjunto de Najd manejó la posesión y buscó abrir el marcador, aunque sin claridad en el último toque. En ese tramo, Al-Qadisiya resistió y apostó por transiciones rápidas, con Quiñones como principal referencia ofensiva.
El delantero colombiano, nacionalizado mexicano, comenzó a aparecer con peligro pasada la media hora. Al 27’, remató de cabeza tras un tiro de esquina, pero el balón salió sin dirección de portería. Minutos después, volvió a exigir al guardameta Nawaf Al-Aqidi con un remate de primera intención desde el área, tras un centro por derecha. El arquero respondió con una buena salida para evitar el gol.
La jugada que cambió el partido llegó al inicio del segundo tiempo. Al minuto 50, Al-Aqidi salió de su área para despejar un balón en mediocampo, pero no advirtió la cercanía de Quiñones. El despeje impactó en el rostro del atacante, quien quedó solo frente al arco y definió sin oposición para marcar el primer gol del partido y su segundo tanto del año. La acción dejó imágenes de sorpresa, incluida la reacción de Cristiano Ronaldo ante el error defensivo.
Tras el 1-0, Al-Qadisiya ganó confianza y comenzó a manejar mejor el ritmo del juego. Sin embargo, cerca de la hora de partido sufrió una baja sensible: Koen Casteels salió lesionado y fue reemplazado por Ahmed Al-Kassar. Aun con ese ajuste, el equipo local mantuvo el orden y volvió a golpear al minuto 66, cuando Nahitan Nández aprovechó un rebote dentro del área para firmar el 2-0.
Al Nassr insistió hasta el final y encontró premio desde el punto penal. Al 80’, Cristiano Ronaldo tomó el balón y ejecutó con colocación para descontar. El gol significó el número 958 en su carrera profesional, un registro que sigue ampliando su legado, aunque esta vez no fue suficiente para cambiar el resultado.
La victoria consolida el buen momento de Al-Qadisiya y vuelve a colocar a Julián Quiñones como figura, no solo por el gol, sino por su influencia constante en el desarrollo del partido.