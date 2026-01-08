Xolos recibe al América en el arranque del Clausura 2026: previa, horario y transmisión
Además, Mazatlán enfrenta a Juárez y Atlas recibe a Puebla, antes del cierre en Tijuana entre los fronterizos y las Águilas
La Jornada 1 del Clausura 2026 levanta el telón este viernes con tres partidos que ofrecen panoramas distintos, pero con un común denominador: todos marcan el inicio de proyectos que buscan corregir o confirmar lo mostrado en el torneo anterior. Aunque la actividad arranca temprano y recorre dos sedes más antes del cierre, el foco principal estará puesto en el duelo entre Xolos de Tijuana y América, programado para la noche en el Estadio Caliente.
La jornada comienza en el Pacífico. Mazatlán recibe a Juárez en el Estadio El Encanto, en un partido que pondrá frente a frente a dos equipos con lecturas opuestas del Apertura 2025. Los sinaloenses inician una nueva etapa con Christian Ramírez en el banquillo tras un torneo irregular que los dejó fuera de cualquier aspiración a la fase final. En contraste, Juárez llega con el antecedente de haber clasificado por primera vez a la Liguilla vía Play-In, lo que elevó la expectativa en la frontera. El encuentro se jugará este viernes 9 de enero a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de FOX One, Azteca 7 y Azteca Deportes Network.
Más tarde, la actividad se traslada a Guadalajara. Atlas recibe a Puebla en el Estadio Jalisco en un choque entre equipos que cerraron el Apertura 2025 fuera incluso del Play-In. Los rojinegros buscan estabilidad tras un torneo marcado por la irregularidad, mientras que La Franja arrastra la presión de la tabla de cocientes después de finalizar como último lugar. El partido está programado para las 21:00 horas, tiempo del centro de México, y se transmitirá por ViX Premium.
EL PLATO FUERTE DE LA JORNADA
El cierre de la jornada del viernes será en Tijuana, donde Xolos y América protagonizan el duelo más esperado del día. Ambos clubes llegan tras haber disputado la Liguilla, aunque con sensaciones distintas. América terminó cuarto en la fase regular del Apertura 2025, con una ofensiva constante, pero quedó eliminado en cuartos de final ante Monterrey, resultado que dejó cuestionamientos rumbo al nuevo torneo. Para las Águilas, el arranque del Clausura representa la primera prueba de los ajustes realizados por el cuerpo técnico de André Jardine.
Xolos, en cambio, construyó su clasificación desde la fortaleza como local. El equipo fronterizo avanzó desde el Play-In y firmó una serie de cuartos con contrastes marcados ante Tigres, lo que dejó claro que el Estadio Caliente sigue siendo su principal aliado. Iniciar el torneo ante América en casa le permite medir de inmediato su nivel competitivo.
El partido entre Xolos y América se jugará este viernes 9 de enero a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Caliente. La transmisión estará disponible por FOX One y FOX.
Con estos tres encuentros, el Clausura 2026 arranca con escenarios distintos, pero con un mensaje común: desde la primera jornada, cada partido empieza a definir el camino de los equipos.