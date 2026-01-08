Xolos recibe al América en el arranque del Clausura 2026: previa, horario y transmisión

La Jornada 1 del Clausura 2026 levanta el telón este viernes con tres partidos que ofrecen panoramas distintos, pero con un común denominador: todos marcan el inicio de proyectos que buscan corregir o confirmar lo mostrado en el torneo anterior. Aunque la actividad arranca temprano y recorre dos sedes más antes del cierre, el foco principal estará puesto en el duelo entre Xolos de Tijuana y América, programado para la noche en el Estadio Caliente.

La jornada comienza en el Pacífico. Mazatlán recibe a Juárez en el Estadio El Encanto, en un partido que pondrá frente a frente a dos equipos con lecturas opuestas del Apertura 2025. Los sinaloenses inician una nueva etapa con Christian Ramírez en el banquillo tras un torneo irregular que los dejó fuera de cualquier aspiración a la fase final. En contraste, Juárez llega con el antecedente de haber clasificado por primera vez a la Liguilla vía Play-In, lo que elevó la expectativa en la frontera. El encuentro se jugará este viernes 9 de enero a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de FOX One, Azteca 7 y Azteca Deportes Network.

