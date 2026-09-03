Julián Quiñones rompe la sequía: marca y acerca al Al-Qadisiya a la cima
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El atacante mexicano llegó a dos goles en cinco jornadas y contribuyó a la tercera victoria consecutiva de su equipo en la liga saudí
Julián Quiñones volvió a rugir en Arabia Saudita. El delantero mexicano anotó este jueves 3 de septiembre en la victoria 2-0 del Al-Qadisiya sobre Al Diraiyah, correspondiente a la Jornada 5 de la Saudi Pro League 2026-2027, y terminó con una racha de cuatro partidos oficiales sin marcar.
El atacante apareció en el segundo tiempo para ampliar la ventaja de su equipo, que consiguió su tercera victoria consecutiva en la liga. Su remate de cabeza convirtió una diferencia mínima en un resultado más cómodo para los dirigidos por Brendan Rodgers.
Así fue el gol de Julián Quiñones
Al minuto 58, Mohammed Abu Al-Shamat avanzó por la derecha y envió un centro al área. Quiñones se adelantó a su marcador y giró el cuello para dirigir el balón hacia el primer poste, sin dar oportunidad al guardameta.
El mexicano firmó el 2-0 después de que el italiano Mateo Retegui abrió el marcador mediante un penalti en la primera mitad. La combinación de sus delanteros permitió al Al-Qadisiya resolver el encuentro como visitante.
Con esta anotación, Quiñones llegó a dos goles en cinco jornadas del campeonato saudí. También registra una asistencia y 450 minutos disputados, cifras que reflejan su continuidad como titular en el arranque de la temporada.
Una sequía entre Liga y Copa
Su anterior festejo había llegado el 13 de agosto ante Al-Shabab, en el estreno liguero. Después se quedó sin anotar contra Al-Ta’ee en la Copa del Rey de Campeones y frente a Al-Ittihad, Neom y Al-Faisaly en la liga.
La racha también incluyó cuatro goles anulados: tres ante Al-Ittihad y uno contra Al-Faisaly. Esta vez, el cabezazo sí subió al marcador y devolvió al seleccionado mexicano el protagonismo goleador.
Al-Qadisiya alcanzó 12 puntos y quedó tercero de manera provisional, igualado con Al-Hilal y Al-Nassr, que todavía tenían pendiente su partido de la quinta jornada. El regreso de Quiñones al gol acompaña así el impulso de un equipo que se mantiene en la pelea por los primeros puestos en Arabia Saudí.