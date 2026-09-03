Julián Quiñones rompe la sequía: marca y acerca al Al-Qadisiya a la cima

Julián Quiñones volvió a rugir en Arabia Saudita. El delantero mexicano anotó este jueves 3 de septiembre en la victoria 2-0 del Al-Qadisiya sobre Al Diraiyah, correspondiente a la Jornada 5 de la Saudi Pro League 2026-2027, y terminó con una racha de cuatro partidos oficiales sin marcar.

El atacante apareció en el segundo tiempo para ampliar la ventaja de su equipo, que consiguió su tercera victoria consecutiva en la liga. Su remate de cabeza convirtió una diferencia mínima en un resultado más cómodo para los dirigidos por Brendan Rodgers.

Así fue el gol de Julián Quiñones

Al minuto 58, Mohammed Abu Al-Shamat avanzó por la derecha y envió un centro al área. Quiñones se adelantó a su marcador y giró el cuello para dirigir el balón hacia el primer poste, sin dar oportunidad al guardameta.