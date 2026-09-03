Julián Quiñones rompe la sequía: marca y acerca al Al-Qadisiya a la cima

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    Julián Quiñones rompe la sequía: marca y acerca al Al-Qadisiya a la cima
    Julián Quiñones conectó un cabezazo al primer poste para sellar el triunfo 2-0 del Al-Qadisiya sobre Al Diraiyah. FOTO: X/AL-QADISIYA

El atacante mexicano llegó a dos goles en cinco jornadas y contribuyó a la tercera victoria consecutiva de su equipo en la liga saudí

Julián Quiñones volvió a rugir en Arabia Saudita. El delantero mexicano anotó este jueves 3 de septiembre en la victoria 2-0 del Al-Qadisiya sobre Al Diraiyah, correspondiente a la Jornada 5 de la Saudi Pro League 2026-2027, y terminó con una racha de cuatro partidos oficiales sin marcar.

El atacante apareció en el segundo tiempo para ampliar la ventaja de su equipo, que consiguió su tercera victoria consecutiva en la liga. Su remate de cabeza convirtió una diferencia mínima en un resultado más cómodo para los dirigidos por Brendan Rodgers.

Así fue el gol de Julián Quiñones

Al minuto 58, Mohammed Abu Al-Shamat avanzó por la derecha y envió un centro al área. Quiñones se adelantó a su marcador y giró el cuello para dirigir el balón hacia el primer poste, sin dar oportunidad al guardameta.

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El mexicano firmó el 2-0 después de que el italiano Mateo Retegui abrió el marcador mediante un penalti en la primera mitad. La combinación de sus delanteros permitió al Al-Qadisiya resolver el encuentro como visitante.

Con esta anotación, Quiñones llegó a dos goles en cinco jornadas del campeonato saudí. También registra una asistencia y 450 minutos disputados, cifras que reflejan su continuidad como titular en el arranque de la temporada.

Una sequía entre Liga y Copa

Su anterior festejo había llegado el 13 de agosto ante Al-Shabab, en el estreno liguero. Después se quedó sin anotar contra Al-Ta’ee en la Copa del Rey de Campeones y frente a Al-Ittihad, Neom y Al-Faisaly en la liga.

La racha también incluyó cuatro goles anulados: tres ante Al-Ittihad y uno contra Al-Faisaly. Esta vez, el cabezazo sí subió al marcador y devolvió al seleccionado mexicano el protagonismo goleador.

Al-Qadisiya alcanzó 12 puntos y quedó tercero de manera provisional, igualado con Al-Hilal y Al-Nassr, que todavía tenían pendiente su partido de la quinta jornada. El regreso de Quiñones al gol acompaña así el impulso de un equipo que se mantiene en la pelea por los primeros puestos en Arabia Saudí.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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