La icónica celebración vikinga de Noruega ante Irak que se roba las miradas en el Mundial 2026

La Selección de Noruega no sólo debutó con autoridad en la Copa Mundial 2026, también lo hizo acompañada por una de las celebraciones más llamativas de lo que va del torneo. En el duelo ante Irak, disputado en el Estadio Boston, la afición escandinava se robó las miradas con el ya viral “Viking Row”, una remada sincronizada que convirtió las gradas en una auténtica embarcación vikinga. Vestidos con camisetas rojas, banderas, cascos y símbolos nórdicos, los seguidores noruegos marcaron el ritmo desde la previa del encuentro. La imagen se hizo todavía más icónica cuando varios aficionados realizaron la celebración en las escaleras eléctricas de South Station, en Boston, camino al estadio, simulando remar al unísono como si avanzaran en un barco vikingo rumbo a la batalla mundialista. El gesto no fue casualidad. Noruega volvió a una Copa del Mundo después de 28 años de ausencia y su afición respondió con una celebración cargada de identidad, historia y orgullo nacional.

La llamada “Viking Row” consiste en que los seguidores se formen en líneas, se inclinen hacia adelante y hacia atrás al ritmo de cánticos y tambores, imitando el movimiento de los antiguos remeros nórdicos. La fiesta en la tribuna acompañó una noche redonda para Noruega, que derrotó 4-1 a Irak en su debut dentro del Grupo I. Erling Haaland fue la gran figura al marcar un doblete en su primer partido mundialista, mientras que Leo Østigård también se hizo presente en el marcador. Irak, que regresó a la Copa del Mundo tras 40 años, respondió con gol de Aymen Hussein, aunque no le alcanzó para frenar el poder ofensivo escandinavo. Más allá del resultado, la afición noruega dejó una postal que ya compite por ser una de las imágenes más memorables del Mundial 2026. Su celebración, comparada por algunos medios internacionales con el famoso “Viking Clap” de Islandia, le dio un sello propio al regreso de Noruega a la máxima fiesta del futbol.

El “Viking Row” también refuerza la narrativa de una selección que abrazó por completo su herencia cultural para este Mundial. Antes del torneo, el equipo noruego ya había llamado la atención con una producción fotográfica inspirada en los vikingos, con embarcaciones, escudos y una estética nórdica que conectó de inmediato con sus aficionados. Con Haaland como estandarte dentro del campo y una afición que ya conquistó las redes sociales fuera de él, Noruega inició su camino mundialista con fuerza, goles y una celebración que promete repetirse en sus próximos compromisos ante Senegal y Francia.

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