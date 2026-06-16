Haaland destroza el Mundial: doblete histórico en la goleada de Noruega ante Irak

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    Haaland destroza el Mundial: doblete histórico en la goleada de Noruega ante Irak
    Noruega arrancó con autoridad el Mundial 2026 tras vencer 4-1 a Irak en el Boston Stadium. FOTO: AP

El equipo nórdico goleó 4-1 al cuadro asiático en el Grupo I del Mundial 2026, con doblete de Erling en su esperado debut mundialista

Noruega no tardó en demostrar por qué llegó al Mundial 2026 como una de las selecciones llamadas a ser revelación.

Con Erling Haaland como figura principal, el combinado escandinavo goleó 4-1 a Irak en el Boston Stadium y arrancó con autoridad su camino dentro del Grupo I.

El delantero del Manchester City, que disputó su primer partido en una Copa del Mundo, respondió a las expectativas con un doblete que marcó el rumbo del encuentro.

Haaland abrió el marcador al minuto 29 con un remate de cabeza tras un centro de David Møller Wolfe, en una acción que confirmó el poder aéreo de Noruega.

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Irak, que regresó a un Mundial después de cuatro décadas, no se quedó de brazos cruzados. El equipo asiático reaccionó con orgullo y encontró el empate al minuto 39, cuando Aymen Hussein apareció dentro del área para conectar un cabezazo que puso el 1-1 y encendió la ilusión iraquí.

Sin embargo, la resistencia duró poco. Antes del descanso, un grave error defensivo dejó a Haaland de cara al arco y el goleador no perdonó.

El noruego firmó su doblete justo antes del medio tiempo para devolverle la ventaja a su selección y cambiar por completo el ánimo del partido.

En la segunda mitad, Irak intentó competir con intensidad y por momentos incomodó a una Noruega que también mostró dudas en defensa, pero la pegada europea terminó marcando diferencia.

Al minuto 76, Leo Østigård ganó por arriba en un tiro de esquina y colocó el 3-1 con otro remate de cabeza.

Ya en tiempo agregado, Noruega cerró la goleada con una jugada cargada por el costado y finalizada bajo presión de Kristian Thorstvedt, acción que dejó el 4-1 definitivo y confirmó el golpe de autoridad de los dirigidos por Ståle Solbakken.

Con este resultado, Noruega se coloca en la parte alta del Grupo I junto a Francia, que también inició con triunfo.

El siguiente reto para los escandinavos será Senegal, mientras que Irak deberá levantarse rápido antes de enfrentar a Francia en una prueba todavía más exigente.

La goleada de Noruega sobre Irak no solo significó tres puntos: también fue la presentación mundialista de Haaland, uno de los delanteros más esperados del torneo, quien dejó claro que llegó a la Copa del Mundo 2026 con hambre de gol y con una selección capaz de competirle a cualquiera.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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