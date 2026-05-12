La razón por la que la Comisión de Árbitros bajó a Santander del Pachuca vs Pumas

La Semifinal de Ida entre Pachuca y Pumas arrancó con polémica antes de que rodara el balón. La Comisión de Árbitros modificó de última hora la designación arbitral y dejó fuera a Luis Enrique Santander, quien originalmente aparecía como juez central para el duelo del Clausura 2026 en el Estadio Hidalgo. En su lugar fue nombrado Ismael Rosario López Peñuelas, en una decisión que encendió nuevamente el debate sobre el arbitraje en la Liga MX. El movimiento no pasó inadvertido porque Santander venía de una actuación cuestionada en la serie de Cuartos de Final entre América y Pumas, donde marcó dos penales a favor de las Águilas y quedó señalado por parte del entorno universitario.

De acuerdo con reportes, la Comisión rectificó la designación y realizó el ajuste horas después de que se conociera la primera asignación. Para el Pachuca vs Pumas, la nueva cuarteta quedó encabezada por Ismael Rosario López Peñuelas como árbitro central. Karen Janett Díaz Medina y Jesús Lorenzo Soto Dávila fueron designados como asistentes, Jorge Abraham Camacho Peregrina como cuarto árbitro, mientras que Guillermo Pacheco Larios estará en el VAR y Óscar Macías Romo como AVAR.

Solari evita engancharse con el arbitraje Aunque el cambio generó ruido alrededor de la eliminatoria, Esteban Solari intentó bajar el tono de la discusión. El técnico de Pachuca pidió confianza en el trabajo arbitral y enfocó el discurso en lo deportivo, además de reconocer a Pumas como un rival de alta exigencia por haber terminado como líder de la fase regular. En la previa, Solari ya había dejado claro que Pachuca encararía cualquier escenario con valentía, al señalar que el equipo llega fortalecido tras eliminar a Toluca y que cada partido en esta instancia debe asumirse como una Final. Su mensaje apuntó a mantener la concentración en la cancha y no en una polémica que amenaza con robar reflectores antes del silbatazo inicial. La postura del vestidor tuzo también fue respaldada por Elías Montiel, quien aseguró que Pachuca buscará responder con futbol y no con declaraciones.

El mediocampista señaló que, pese al entorno generado por la modificación arbitral, el equipo quiere proponer, competir y sacar ventaja en casa antes de cerrar la llave como visitante. Con el ajuste arbitral ya confirmado, Pachuca y Pumas llegarán a la Ida de Semifinales con una tensión añadida. Los Tuzos intentarán aprovechar el Estadio Hidalgo para tomar ventaja, mientras que los universitarios buscarán sostener el impulso que los llevó a eliminar al América y meterse entre los cuatro mejores del Clausura 2026.

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