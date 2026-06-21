Lamine Yamal hace historia y España aplasta 4-0 a Arabia Saudita en el Mundial 202

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    Lamine Yamal hace historia y España aplasta 4-0 a Arabia Saudita en el Mundial 202
    Lamine Yamal abrió el marcador y se convirtió en uno de los goleadores más jóvenes en la historia de los Mundiales durante la victoria de España sobre Arabia Saudita. FOTO: AP

Lamine Yamal marcó su primer gol en una Copa del Mundo y Mikel Oyarzábal firmó un doblete histórico para colocar a La Roja como líder provisional del Grupo H

La Selección de España respondió en la cancha y dejó encaminada su clasificación a la siguiente ronda del Mundial 2026. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente superó 4-0 a Arabia Saudita en su segundo partido del Grupo H y se colocó momentáneamente en la cima del sector, a la espera del resultado entre Uruguay y Cabo Verde.

Después de algunas dudas generadas en torno a su funcionamiento, el cuadro español mostró una versión más efectiva y resolvió el encuentro desde la primera mitad. Arabia Saudita intentó mantenerse ordenada, pero tuvo dificultades para contener el ataque europeo y apenas generó ocasiones de peligro frente al arco defendido por Unai Simón.

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La cuenta se abrió al minuto 10 gracias a Lamine Yamal. El atacante aprovechó una oportunidad dentro del área y definió con precisión para firmar su primer gol en una Copa del Mundo. Con 18 años y 343 días, el jugador español se convirtió en el octavo anotador más joven en la historia del torneo, en una lista encabezada por Pelé y que también incluye al mexicano Manuel Rosas.

El dominio español continuó y Mikel Oyarzábal amplió la diferencia antes del descanso. El delantero marcó al minuto 21 con un remate de tres dedos y repitió apenas tres minutos después con un cabezazo dentro del área. La diferencia de tres minutos entre ambos tantos representa el doblete más rápido conseguido por un futbolista español en la historia de los Mundiales.

Con el marcador 3-0 al descanso, España mantuvo la iniciativa en la segunda mitad. Apenas reiniciado el partido, una llegada de Marc Cucurella terminó en autogol de Hassan Tambakti, quien desvió el balón hacia su propia portería para colocar el 4-0 definitivo.

La escuadra saudita registró únicamente dos disparos a puerta y en ningún momento logró comprometer al guardameta español. La diferencia en posesión y generación ofensiva permitió a La Roja controlar el encuentro sin mayores sobresaltos.

El triunfo coloca a España como líder provisional del Grupo H y deja abierto el panorama para la última jornada. Su siguiente compromiso será frente a Uruguay, un partido que podría definir el primer lugar del sector y el camino que tendrá el conjunto ibérico en la fase de eliminación directa.

Con dos partidos disputados, España mostró una faceta más contundente y llegará a la fecha final con la posibilidad de asegurar el liderato y confirmar su condición de candidata dentro del Mundial 2026.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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