Leagues Cup 2026 tendrá partidos en México: Toluca, América y Tigres serán locales en el torneo entre Liga MX y MLS
COMPARTIR
TEMAS
Organizaciones
La cuarta edición del certamen binacional incluirá por primera vez juegos en territorio mexicano, con encuentros en Toluca, Monterrey y Ciudad de México
La Leagues Cup 2026 marcará un hecho inédito en la historia del torneo que enfrenta a clubes de la Liga MX y la Major League Soccer (MLS): por primera vez se disputarán partidos oficiales en territorio mexicano, luego de que se confirmara que cuatro encuentros de la fase inicial se jugarán en el país.
El calendario del certamen, que se disputará del 4 de agosto al 6 de septiembre de 2026, contempla un total de 54 partidos en la primera fase entre los equipos de ambas ligas, aunque la gran mayoría continuará disputándose en Estados Unidos.
Dentro de esa programación, México albergará cuatro duelos en tres ciudades distintas. Toluca, Ciudad de México y Monterrey fueron confirmadas como sedes, con tres clubes de la Liga MX que fungirán como anfitriones: Toluca, América y Tigres.
TE PUEDE INTERESAR: América vive su peor torneo con André Jardine: cifras que reflejan la crisis azulcrema en el Clausura 2026
El equipo mexiquense será el que más actividad tenga como local, ya que recibirá dos encuentros en el Estadio Nemesio Diez. El primero será el 5 de agosto ante Seattle Sounders, actual campeón de la Leagues Cup, mientras que el 12 de agosto enfrentará al FC Dallas.
Por su parte, América disputará un partido en la Ciudad de México, donde recibirá al San Diego FC en el Estadio Banorte-Azteca, mientras que Tigres de la UANL jugará en el Estadio Universitario frente al Vancouver Whitecaps.
La elección de estas sedes responde al nuevo sistema de beneficios deportivos que otorga la Leagues Cup, el cual concede localía a los clubes de la Liga MX mejor posicionados en el ranking del torneo.
En esta ocasión, el Toluca, campeón reciente del futbol mexicano, fue el equipo con mayor privilegio al obtener dos partidos en casa, mientras que América y Tigres recibieron uno cada uno.
La edición 2026 contará con 36 clubes participantes, divididos entre 18 equipos de la MLS y los 18 de la Liga MX, quienes disputarán la fase inicial con tres partidos cada uno buscando avanzar a las rondas eliminatorias.
Aunque el número de encuentros en México será reducido, menos del 10 por ciento del total del torneo, la inclusión de estas sedes representa un paso importante en la evolución del certamen, que desde su formato actual se había jugado exclusivamente en Estados Unidos.
Con ello, la Leagues Cup da un giro en su estructura y acerca por primera vez el torneo a la afición mexicana, en un año especialmente relevante para el futbol del país rumbo a la Copa del Mundo 2026.