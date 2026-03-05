Leagues Cup 2026 tendrá partidos en México: Toluca, América y Tigres serán locales en el torneo entre Liga MX y MLS

La Leagues Cup 2026 marcará un hecho inédito en la historia del torneo que enfrenta a clubes de la Liga MX y la Major League Soccer (MLS): por primera vez se disputarán partidos oficiales en territorio mexicano, luego de que se confirmara que cuatro encuentros de la fase inicial se jugarán en el país.

El calendario del certamen, que se disputará del 4 de agosto al 6 de septiembre de 2026, contempla un total de 54 partidos en la primera fase entre los equipos de ambas ligas, aunque la gran mayoría continuará disputándose en Estados Unidos.

Dentro de esa programación, México albergará cuatro duelos en tres ciudades distintas. Toluca, Ciudad de México y Monterrey fueron confirmadas como sedes, con tres clubes de la Liga MX que fungirán como anfitriones: Toluca, América y Tigres.

El equipo mexiquense será el que más actividad tenga como local, ya que recibirá dos encuentros en el Estadio Nemesio Diez. El primero será el 5 de agosto ante Seattle Sounders, actual campeón de la Leagues Cup, mientras que el 12 de agosto enfrentará al FC Dallas.

Por su parte, América disputará un partido en la Ciudad de México, donde recibirá al San Diego FC en el Estadio Banorte-Azteca, mientras que Tigres de la UANL jugará en el Estadio Universitario frente al Vancouver Whitecaps.