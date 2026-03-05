Leagues Cup 2026 tendrá partidos en México: Toluca, América y Tigres serán locales en el torneo entre Liga MX y MLS

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol
/ 5 marzo 2026
    Leagues Cup 2026 tendrá partidos en México: Toluca, América y Tigres serán locales en el torneo entre Liga MX y MLS
    Los estadios Nemesio Diez, Banorte y Universitario serán sedes de los partidos que se disputarán en México dentro de la fase inicial de la Leagues Cup 2026 entre clubes de la Liga MX y la MLS. FOTO: X/LEAGUES CUP

La cuarta edición del certamen binacional incluirá por primera vez juegos en territorio mexicano, con encuentros en Toluca, Monterrey y Ciudad de México

La Leagues Cup 2026 marcará un hecho inédito en la historia del torneo que enfrenta a clubes de la Liga MX y la Major League Soccer (MLS): por primera vez se disputarán partidos oficiales en territorio mexicano, luego de que se confirmara que cuatro encuentros de la fase inicial se jugarán en el país.

El calendario del certamen, que se disputará del 4 de agosto al 6 de septiembre de 2026, contempla un total de 54 partidos en la primera fase entre los equipos de ambas ligas, aunque la gran mayoría continuará disputándose en Estados Unidos.

Dentro de esa programación, México albergará cuatro duelos en tres ciudades distintas. Toluca, Ciudad de México y Monterrey fueron confirmadas como sedes, con tres clubes de la Liga MX que fungirán como anfitriones: Toluca, América y Tigres.

TE PUEDE INTERESAR: América vive su peor torneo con André Jardine: cifras que reflejan la crisis azulcrema en el Clausura 2026

El equipo mexiquense será el que más actividad tenga como local, ya que recibirá dos encuentros en el Estadio Nemesio Diez. El primero será el 5 de agosto ante Seattle Sounders, actual campeón de la Leagues Cup, mientras que el 12 de agosto enfrentará al FC Dallas.

Por su parte, América disputará un partido en la Ciudad de México, donde recibirá al San Diego FC en el Estadio Banorte-Azteca, mientras que Tigres de la UANL jugará en el Estadio Universitario frente al Vancouver Whitecaps.

La elección de estas sedes responde al nuevo sistema de beneficios deportivos que otorga la Leagues Cup, el cual concede localía a los clubes de la Liga MX mejor posicionados en el ranking del torneo.

En esta ocasión, el Toluca, campeón reciente del futbol mexicano, fue el equipo con mayor privilegio al obtener dos partidos en casa, mientras que América y Tigres recibieron uno cada uno.

La edición 2026 contará con 36 clubes participantes, divididos entre 18 equipos de la MLS y los 18 de la Liga MX, quienes disputarán la fase inicial con tres partidos cada uno buscando avanzar a las rondas eliminatorias.

Aunque el número de encuentros en México será reducido, menos del 10 por ciento del total del torneo, la inclusión de estas sedes representa un paso importante en la evolución del certamen, que desde su formato actual se había jugado exclusivamente en Estados Unidos.

Con ello, la Leagues Cup da un giro en su estructura y acerca por primera vez el torneo a la afición mexicana, en un año especialmente relevante para el futbol del país rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Futbol
Leagues Cup

Organizaciones


MLS
Chivas del Guadalajara
Club América

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Puro atole

Puro atole
true

La narconómina del CJNG y el fracaso de AMLO de ‘atender las causas’
Jóvenes compradores priorizan viviendas que ofrezcan privacidad, cercanía al trabajo y un espacio propio que garantice autonomía familiar. FOTO: OMAR SAUCEDO

Jóvenes priorizan la privacidad y el patrimonio al comprar vivienda en Saltillo y la región
Las nuevas predicciones de Mhoni Vidente para 2026 han generado conversación en redes y medios. Según su lectura del tarot, el mundo entrará en un ciclo de transformación profunda marcado por conflictos, crisis políticas y cambios históricos.

Energías oscuras, guerras y caída de régimen... Mhoni Vidente advierte sobre el ‘Año del Loco’ en este 2026
El aumento de temperaturas y vientos intensos en varias regiones del país está generando un ambiente propicio para la dispersión de polvo y polen, factores que pueden detonar alergias respiratorias.

¿Sufres de alergias? Cuidado... Calor y fuertes vientos pueden hacer que te la pases mal en esta temporada
Un nuevo frente frío ingresará sobre el noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Ingresa nuevo Frente Frío 39 a México, azotará con heladas de -10 grados, lluvias y fuertes vientos a estos estados
Alejandro Fernández, Carín León y Mijares encabezarán el festival musical “México Vibra”, una serie de conciertos programados en la Ciudad de México como parte de las celebraciones del Fan Fest rumbo al Mundial 2026.

‘México Vibra’: anuncian conciertos con Alejandro Fernández, Carín León y Mijares rumbo al Mundial 2026 en CDMX
Sergio Pérez se prepara para su regreso a la Fórmula 1 en el Gran Premio de Australia 2026, donde debutará con el nuevo equipo Cadillac.

Checo Pérez vuelve a la F1: ‘cualquier cosa puede suceder’ previo al GP de Australia 2026