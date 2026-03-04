Atlas cambia de dueño: Alejandro Irarragorri confirma proceso de venta del club rojinegro

Fútbol
/ 4 marzo 2026
    Atlas cambia de dueño: Alejandro Irarragorri confirma proceso de venta del club rojinegro
    Alejandro Irarragorri confirmó que Grupo Orlegi inició el proceso para vender al Atlas, club que conquistó el bicampeonato de la Liga MX en 2021 y 2022. FOTO: MEXSPORT

El presidente de Grupo Orlegi reveló que ya inició el proceso para vender al Atlas, con varios grupos inversionistas analizando la compra del equipo de Guadalajara en medio de la política contra la multipropiedad en la Liga MX

La posible venta del Atlas comenzó a tomar forma en las últimas horas luego de que Alejandro Irarragorri, presidente de Grupo Orlegi, empresa propietaria del club rojinegro y del Santos Laguna, reconociera públicamente que el equipo se encuentra oficialmente en proceso de venta y que existen negociaciones activas con varios grupos interesados en adquirir la institución tapatía.

Durante declaraciones realizadas en España, el directivo explicó que el proceso está en una fase avanzada, aunque todavía no existe un acuerdo definitivo ni exclusividad con algún comprador.

De acuerdo con sus palabras, actualmente participan tres o cuatro grupos inversionistas analizando la compra del club, mientras continúan las evaluaciones financieras y deportivas para concretar la operación.

TE PUEDE INTERESAR: Mundial 2026: FIFA cancela 40% de reservas de hotel en CDMX a tres meses del torneo

Uno de los nombres que ha tomado mayor fuerza en las negociaciones es el del empresario mexicano José Miguel Bejos, propietario de los Pericos de Puebla en la Liga Mexicana de Beisbol, quien sería el candidato más adelantado para adquirir al equipo.

Sin embargo, Irarragorri subrayó que el proceso aún no está cerrado y que se mantienen conversaciones con distintos fondos y grupos de inversión.

La operación, que según diversos reportes podría rondar los 240 millones de dólares, todavía debe completar varios pasos antes de oficializarse, incluyendo revisiones financieras y la eventual aprobación de la Asamblea de Dueños de la Liga MX.

Fin de la multipropiedad en la Liga MX

La venta del Atlas forma parte del proceso impulsado dentro del futbol mexicano para eliminar la multipropiedad. Grupo Orlegi controla actualmente al Atlas y a Santos Laguna, por lo que decidió desprenderse del club de Guadalajara para cumplir con los lineamientos establecidos por la Federación Mexicana de Futbol.

Irarragorri señaló que la gestión de Atlas siempre fue concebida como un proyecto con temporalidad. Durante los siete años que el club estuvo bajo el control de Orlegi, la institución rompió una sequía histórica de 70 años sin títulos al conseguir el bicampeonato de Liga MX en 2021 y 2022, además de desarrollar infraestructura como la Academia AGA para fuerzas básicas.

Posible cambio de dueño rumbo al Apertura 2026

Si las negociaciones avanzan conforme a lo previsto, la operación podría concretarse durante los próximos meses, con la intención de que el nuevo propietario tome el control del club antes del siguiente ciclo futbolístico del futbol mexicano.

De concretarse la venta, Atlas se convertiría en uno de los movimientos corporativos más importantes del futbol mexicano en los últimos años, al marcar el final de la etapa de Grupo Orlegi en el club y abrir una nueva era administrativa para la institución rojinegra.

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

