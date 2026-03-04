Atlas cambia de dueño: Alejandro Irarragorri confirma proceso de venta del club rojinegro

La posible venta del Atlas comenzó a tomar forma en las últimas horas luego de que Alejandro Irarragorri, presidente de Grupo Orlegi, empresa propietaria del club rojinegro y del Santos Laguna, reconociera públicamente que el equipo se encuentra oficialmente en proceso de venta y que existen negociaciones activas con varios grupos interesados en adquirir la institución tapatía.

Durante declaraciones realizadas en España, el directivo explicó que el proceso está en una fase avanzada, aunque todavía no existe un acuerdo definitivo ni exclusividad con algún comprador.

De acuerdo con sus palabras, actualmente participan tres o cuatro grupos inversionistas analizando la compra del club, mientras continúan las evaluaciones financieras y deportivas para concretar la operación.

Uno de los nombres que ha tomado mayor fuerza en las negociaciones es el del empresario mexicano José Miguel Bejos, propietario de los Pericos de Puebla en la Liga Mexicana de Beisbol, quien sería el candidato más adelantado para adquirir al equipo.