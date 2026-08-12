Santos pierde a Lucas Di Yorio: lesión en la tibia lo dejará tres meses fuera

Santos Laguna recibió un golpe severo en el inicio del semestre: Lucas Di Yorio estará fuera de las canchas durante al menos tres meses por una lesión en la tibia sufrida ante el Chicago Fire, en la segunda jornada de la Fase Uno de la Leagues Cup. Mediante un informe médico, el club de Torreón confirmó que el delantero argentino resultó lastimado por una entrada grave. Tras los estudios, se determinó que deberá someterse este miércoles a un procedimiento quirúrgico.

La institución aclaró que el periodo estimado de recuperación es de un mínimo de tres meses, aunque el plazo dependerá de su evolución y de posteriores valoraciones médicas. Bajo ese escenario, el atacante de 29 años podría volver hasta noviembre y se perdería buena parte del Apertura 2026 de la Liga MX. La acción ocurrió alrededor del minuto 75 del encuentro disputado el domingo en el SeatGeek Stadium. Jack Elliott, defensor del Chicago Fire, realizó una dura entrada sobre Di Yorio, quien terminó herido y fue retirado momentáneamente en camilla. El árbitro Reginald Gumbs mostró únicamente tarjeta amarilla, mientras el VAR no modificó la decisión. Un día después, el futbolista mostró en redes sociales las consecuencias del golpe y cuestionó la actuación arbitral.

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Di Yorio aseguró que la jugada lo puso en riesgo de sufrir una lesión grave y pidió a la Leagues Cup evitar que acciones de esa magnitud queden sin un castigo proporcional. La baja llega en un momento delicado para los Guerreros, que comenzaron el Apertura 2026 con tres derrotas y tampoco han sumado puntos en sus dos primeras presentaciones de la Leagues Cup. Di Yorio disputó los tres partidos de Liga MX, dos como titular, y marcó un gol ante Monterrey. Su ausencia obliga al técnico Renato Paiva a reconfigurar el ataque, con Eduardo Aguirre como principal alternativa en la posición de centro delantero. Santos cerrará la Fase Uno de la Leagues Cup frente al Philadelphia Union y después volverá al torneo mexicano sin uno de sus principales referentes ofensivos.