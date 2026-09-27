Despierta Santos Laguna: 931 días después hila tres triunfos en Liga MX

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol
/
    Despierta Santos Laguna: 931 días después hila tres triunfos en Liga MX
    Santos Laguna venció a Pachuca en el Estadio Corona y alcanzó tres victorias consecutivas por primera vez desde marzo de 2024. FOTO: MEXSPORT

La victoria sobre Pachuca confirmó la reacción de los Guerreros, que pasaron de siete jornadas sin ganar a sumar nueve puntos consecutivos

Santos Laguna atraviesa su mejor momento actual en más de dos años.

Con la victoria 1-0 sobre Pachuca en la Jornada 10 del Apertura 2026, los Guerreros llegaron a tres triunfos consecutivos en Liga MX, algo que no conseguían desde marzo de 2024.

El equipo lagunero había arrancado el torneo sin ganar durante sus primeras siete jornadas, pero cambió el rumbo a partir de la Fecha 8.

https://vanguardia.com.mx/deportes/isaac-del-toro-va-por-el-arcoiris-hora-y-claves-de-su-ataque-al-mundial-de-ciclismo-2026-DC23744610

La reacción comenzó con el 2-1 sobre FC Juárez en el Estadio Corona, continuó con una remontada 3-2 ante Toluca en el Nemesio Diez y se confirmó con el 1-0 frente a Pachuca, gracias a un penal convertido por Fran Villalba.

La racha representa un giro importante para un Santos que necesitaba recuperar confianza y resultados. Ante Juárez, Ezequiel Bullaude y Esteban Lozano encabezaron la voltereta después de que los Bravos se adelantaran.

Una semana después, el conjunto verdiblanco dio uno de los golpes de la jornada al remontar dos goles de desventaja frente a Toluca como visitante.

El triunfo sobre Pachuca terminó de completar la seguidilla. Villalba marcó desde los 11 pasos en el cierre del primer tiempo y Santos sostuvo la ventaja para sumar nueve puntos de nueve posibles en sus últimos tres compromisos.

Para encontrar un antecedente igual hay que remontarse al Clausura 2024, cuando el equipo dirigido entonces por Ignacio Ambriz venció 1-0 a Mazatlán el 25 de febrero, superó 1-0 a Querétaro el 1 de marzo y goleó 3-0 a Cruz Azul el 9 de marzo.

Desde aquel triunfo sobre La Máquina hasta la victoria ante los Tuzos transcurrieron 931 días.

Este dato toma mayor dimensión por el contexto reciente del club. Santos había pasado varios torneos lejos de los primeros planos y este Apertura 2026 volvió a comenzar con dificultades.

Sin embargo, la actual racha le permite recortar distancia en la tabla y recuperar impulso en una fase del campeonato en la que cada jornada comienza a definir la pelea por los puestos de clasificación.

Ahora, el reto de los Guerreros será prolongar el momento después de la pausa por Fecha FIFA.

Su siguiente compromiso será como visitante ante Atlético de San Luis, en un duelo que pondrá a prueba si esta recuperación puede convertirse en una tendencia sostenida.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Futbol
resultados
Récords

Localizaciones


Torreón

Organizaciones


Santos Laguna
Liga MX

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
true

La riqueza que México tiene bajo tierra y estamos desaprovechando
FOTOS: AP Y CUARTOSCURO

Culpando al mensajero
true

Coahuila: Anunciar no es invertir

Fue el jueves que se informó que la inflación general en México se situó en el 3.42% interanual en la primera quincena de septiembre.

Tres ciudades de Coahuila, en el Top 10 con menor inflación
Se informó que habrá premios que van desde 15 mil hasta 25 mil pesos para los ganadores del concurso.

Todo listo para el Festival de la Paella en Saltillo
Para hoy domingo 27 de septiembre, ‘Polo’ continuará como huracán de categoría mayor en la escala Saffir-Simpson

SMN alerta por tormentas: Huracán ‘Polo’ sigue desplazándose a Baja California Sur; se forma Depresión Tropical Dieciocho-E
Evento. Snoop Dogg será quien encabece el evento de las celebridades como conductor principal.

¡Madonna contra las divas del pop! ¿Dónde y a qué hora ver los premios MTV VMAs en México?
Acción. El jurado recorrió los espacios de los competidores para valorar desde la preparación del arroz hasta la intensidad de los fondos y la combinación de ingredientes.

Arroz, música y azafrán: el 16° Festival de la Paella se consolida en Saltillo