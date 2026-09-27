Despierta Santos Laguna: 931 días después hila tres triunfos en Liga MX

Santos Laguna atraviesa su mejor momento actual en más de dos años. Con la victoria 1-0 sobre Pachuca en la Jornada 10 del Apertura 2026, los Guerreros llegaron a tres triunfos consecutivos en Liga MX, algo que no conseguían desde marzo de 2024. El equipo lagunero había arrancado el torneo sin ganar durante sus primeras siete jornadas, pero cambió el rumbo a partir de la Fecha 8.

La reacción comenzó con el 2-1 sobre FC Juárez en el Estadio Corona, continuó con una remontada 3-2 ante Toluca en el Nemesio Diez y se confirmó con el 1-0 frente a Pachuca, gracias a un penal convertido por Fran Villalba. La racha representa un giro importante para un Santos que necesitaba recuperar confianza y resultados. Ante Juárez, Ezequiel Bullaude y Esteban Lozano encabezaron la voltereta después de que los Bravos se adelantaran. Una semana después, el conjunto verdiblanco dio uno de los golpes de la jornada al remontar dos goles de desventaja frente a Toluca como visitante.

El triunfo sobre Pachuca terminó de completar la seguidilla. Villalba marcó desde los 11 pasos en el cierre del primer tiempo y Santos sostuvo la ventaja para sumar nueve puntos de nueve posibles en sus últimos tres compromisos. Para encontrar un antecedente igual hay que remontarse al Clausura 2024, cuando el equipo dirigido entonces por Ignacio Ambriz venció 1-0 a Mazatlán el 25 de febrero, superó 1-0 a Querétaro el 1 de marzo y goleó 3-0 a Cruz Azul el 9 de marzo. Desde aquel triunfo sobre La Máquina hasta la victoria ante los Tuzos transcurrieron 931 días. Este dato toma mayor dimensión por el contexto reciente del club. Santos había pasado varios torneos lejos de los primeros planos y este Apertura 2026 volvió a comenzar con dificultades. Sin embargo, la actual racha le permite recortar distancia en la tabla y recuperar impulso en una fase del campeonato en la que cada jornada comienza a definir la pelea por los puestos de clasificación.

Ahora, el reto de los Guerreros será prolongar el momento después de la pausa por Fecha FIFA. Su siguiente compromiso será como visitante ante Atlético de San Luis, en un duelo que pondrá a prueba si esta recuperación puede convertirse en una tendencia sostenida.