Liga MX: Clásico Tapatío y América vs Rayados encienden el sábado; ¿dónde verlos?

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    Liga MX: Clásico Tapatío y América vs Rayados encienden el sábado; ¿dónde verlos?
    Atlas y Chivas abrirán una doble cartelera de alto voltaje que continuará con América y Rayados, dos enfrentamientos que podrían modificar la clasificación del Apertura 2026. FOTOS: ESPECIAL

Las bajas rojiblancas, el aniversario de las Águilas y la urgencia de Monterrey prometen emociones en una jornada decisiva del Apertura 2026

La Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX tendrá un sábado vibrante. Atlas y Chivas disputarán el Clásico Tapatío en el Estadio Jalisco, mientras América recibirá a Rayados de Monterrey en el Estadio Banorte.

Dos partidos que pueden sacudir la tabla y que se transmitirán por Canal 5, TUDN y ViX.

El primer choque será a las 7 de la noche. Guadalajara llega tercero con 18 puntos y Atlas sexto con 17, por lo que está en juego más que el orgullo de la ciudad.

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El Rebaño acumula dos compromisos ligueros sin ganar, aunque viene de superar 2-0 al América en un amistoso; los Zorros buscan hacer valer su localía.

Hernán Crespo, entrenador rojinegro, anticipó un duelo intenso: “Para ganarle a Chivas hay que hacer un partido al 100 por ciento”.

También pidió convertir el Jalisco en un escenario incómodo para el rival, con presión constante y el respaldo de la afición.

Gabriel Milito, técnico del Guadalajara, reconoció la propuesta ofensiva de su compatriota: “Tengo claro que es un gran entrenador, que también es un entrenador que le gusta mucho el ataque”.

Ángel Sepúlveda subió la temperatura del clásico al asegurar que quieren “demostrar que estamos en Guadalajara, que es nuestra casa”.

El desafío para Milito será reorganizar su defensa: Luis Romo está lesionado y Omar Govea suspendido. Atlas, por su parte, no contará con Duk. La ausencia del capitán rojiblanco abre espacio para el juvenil Luis Rey.

Posibles alineaciones, sujetas a confirmación:

Atlas: Camilo Vargas; Édgar Zaldívar, Juan José Purata, Gaddi Aguirre; Milton Valenzuela, Paulo Ramírez, Elías Montiel, Luís Esteves; Kevin Zenón, Ryan Mmaee y Florián Monzón.

Chivas: Raúl Rangel; Daniel Aguirre, Diego Campillo, Luis Rey; Richard Ledezma, Fernando González, Brian Gutiérrez, Hugo Camberos; Roberto Alvarado, Santiago Sandoval y Ricardo Marín.

AMÉRICA BUSCA FESTEJAR SUS 110 AÑOS

La otra cita arrancará a las 9:10 de la noche. En Ciudad de México las Águilas buscarán festejar su aniversario 110 con tres puntos frente a unos Rayados urgidos de recuperar terreno. América es segundo con 20 unidades y Monterrey décimo con 13.

Los dirigidos por Guillermo Almada llegan tras vencer 4-2 al Necaxa; la escuadra de Matías Almeyda cayó por idéntico marcador frente al Atlante.

El duelo también tendrá una camiseta conmemorativa para el América y el posible regreso de Luis Ángel Malagón a la portería, después de siete meses sin jugar un partido oficial.

“Va a ser un partido muy especial. El aniversario del club se debe festejar de la manera que se merece”, declaró el defensor azulcrema Ramón Juárez. Almeyda, en tanto, elogió a su rival y avisó que “intentaremos por todos los medios de neutralizar el potencial que tiene América”.

Las posibles formaciones son:

América: Luis Malagón; Dagoberto Espinoza, Santiago Bueno, Santiago Ramos Mingo, Cristian Borja; Érick Sánchez, Alan Cervantes; Alejandro Zendejas, Carlos Álvarez, Brian Rodríguez y Henry Martín.

Rayados: Esteban Andrada; Ricardo Chávez, Víctor Guzmán, Carlos Salcedo, Gerardo Arteaga; Fidel Ambríz, César Garza, Óliver Torres; Luca Orellano, Hugo Cuypers y Jesús Corona.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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