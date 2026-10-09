México vs Jamaica: confirman fechas y horarios de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League

La Selección Mexicana tendrá su primera prueba oficial con Rafael Márquez. El Tri enfrentará a Jamaica en los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League 2026-2027, serie de Ida y Vuelta en noviembre que definirá un boleto al Final Four. ¿Cuándo juega México contra Jamaica? La Ida será el sábado 14 de noviembre, a las 7 de la noche. El Tri visitará a los Reggae Boyz en Kingston, para buscar ventaja antes de cerrar la eliminatoria en casa.

La Vuelta quedó programada para el martes 17 de noviembre, a las 8:30 de la noche, en el Estadio BBVA, conocido como el “Gigante de Acero”, en Guadalupe. El inmueble recibirá al Tricolor en un encuentro decisivo para sus aspiraciones. El partido tendrá un significado especial para la afición regiomontana. México no juega en Monterrey desde octubre de 2018, cuando superó 3-2 a Costa Rica en un amistoso celebrado en el Estadio Universitario. Ahora, la selección regresará al área metropolitana para disputar un encuentro oficial ante su público. La serie llegará en un momento exigente para Márquez. El entrenador arrancó su etapa al frente del equipo con cuatro amistosos sin victoria: empates ante Colombia y Perú, además de derrotas frente a Estados Unidos y Chile.

Los enfrentamientos ante Jamaica serán, por tanto, su primera oportunidad de responder en una competencia que sí entrega un pase a la siguiente ronda. México ingresó directamente a los Cuartos de Final gracias a su posición entre los mejores equipos de Concacaf, mientras Jamaica obtuvo su clasificación tras disputar la fase de grupos. El ganador de la llave avanzará a las Finales de la Nations League, previstas para marzo de 2027, y asegurará su lugar directo en la Copa Oro de ese año. Con fechas y horarios definidos, la atención se trasladará a la convocatoria y al funcionamiento del Tri, que buscará defender su corona regional. La primera parada será Kingston; todo se definirá en Monterrey.