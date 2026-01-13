Clausura 2026: Puebla se impone a Mazatlán; Rayados y Pachuca consiguen su primera victoria

La Jornada 2 del Clausura 2026 dejó movimientos tempranos en la tabla y lecturas distintas para varios equipos que comienzan a definir su paso en el torneo. Puebla, Monterrey y Pachuca encontraron resultados positivos en escenarios y contextos diferentes, mientras que Mazatlán, Necaxa y León se quedaron con tareas pendientes tras los primeros 180 minutos de competencia. En el Estadio Cuauhtémoc, Puebla hizo valer su localía y venció 2-1 al Mazatlán en un partido que se resolvió desde los primeros minutos. La Franja tomó ventaja apenas al minuto 2, cuando Esteban Lozano aprovechó un error defensivo de Jair Díaz para controlar el balón y definir desde fuera del área. El gol temprano le permitió al equipo poblano manejar los tiempos del encuentro y asumir el control del primer tiempo. TE PUEDE INTERESAR: Checo Pérez se prepara para el debut de Cadillac en la F1 en los test de Barcelona

La presión inicial tuvo recompensa poco después. Al minuto 12, Edgar Guerra cerró una jugada por el costado derecho con un remate que superó al arquero Ricardo Rodríguez, ampliando la ventaja. Puebla bajó el ritmo tras el descanso, pero mantuvo el orden defensivo durante buena parte del complemento. Mazatlán recortó distancias al 69’, cuando Facundo Almada peinó un tiro libre cobrado por Edgar Bárcenas, lo que cambió el tono del cierre. El conjunto sinaloense adelantó líneas y generó aproximaciones, aunque el empate no llegó. Para Mazatlán, el resultado lo mantiene sin puntos y con Almada como su principal referente ofensivo en este arranque de torneo. En Aguascalientes, Monterrey sumó su primera victoria del Clausura al imponerse 0-2 al Necaxa en el Estadio Victoria. Tras un debut complicado ante Toluca, los Rayados ajustaron piezas y resolvieron el encuentro en el primer tiempo. Germán Berterame abrió el marcador al minuto 15 con un remate dentro del área, tras un centro raso de Óliver Torres. La ventaja dio confianza al equipo regio, que amplió la cuenta al 31’ con una definición de Íker Fimbres, suficiente para encaminar el partido.

Necaxa intentó reaccionar en la segunda mitad y tuvo algunos acercamientos, pero se encontró con un Monterrey ordenado y con intervenciones oportunas de Esteban Andrada. El resultado dejó a ambos equipos con tres puntos tras dos jornadas, a la espera de mayor regularidad. Por su parte, Pachuca consiguió su primer triunfo del torneo al vencer 2-1 a León, en un partido que también significó la primera victoria de Esteban Solari como técnico de los Tuzos. El equipo hidalguense fue más consistente en los momentos clave. Antes del descanso, Oussama Idrissi marcó el 1-0 tras una recuperación y una transición rápida iniciada por Jhonder Cádiz. En el complemento, Salomón Rondón amplió la ventaja al 69’ tras recibir un pase filtrado y definir ante el portero.